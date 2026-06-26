Петима души, сред които четири деца, загубиха живота си при тежки катастрофи в рамките на само два дни. Какво говори тази статистика за безопасността на пътищата ни? Темата коментира Мария Брестничка от Националната мрежа за децата в ефира на „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.

По думите ѝ обществото неизменно се връща към проблема едва след поредната трагедия. „Всеки път, когато говорим за безопасността по пътищата, това се случва след тежък инцидент. Защо трябва да загиват хора и деца, за да отворим отново темата за пътната безопасност?”, попита Брестничка. Тя посочи, че статистиката е тревожна – всяка година средно един училищен клас деца губи живота си при пътнотранспортни произшествия в България. „Това са наистина много страшни данни. Вместо само да реагираме след трагедии, трябва да помислим какви политики и конкретни мерки могат да предотвратят подобни случаи”, подчерта тя.

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Според Брестничка това не е изолиран проблем, а част от по-широка тенденция, при която въпросите, свързани с децата, получават обществено внимание едва след тежки инциденти. „Имаме нужда от трагичен случай, за да стане темата актуална. След това децата отново престават да бъдат реален приоритет, освен на хартия. Единственият начин този порочен кръг да бъде прекъснат е гражданите ясно да поискат промяна”, заяви тя.

По думите ѝ държавата трябва да постави детската безопасност като изрична цел в своите политики, а след това да предприеме конкретни действия – подобряване на пътната инфраструктура, изграждане на защитни съоръжения, по-строг контрол, адекватни ограничения на скоростта и ефективни санкции. „Докато детската безопасност не бъде ясно заложена като национален приоритет, тези трагедии ще продължават да се случват”, предупреди Брестничка.

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Тя сподели, че Националната мрежа за децата вече 20 години настоява за последователни политики в защита на децата. Според организацията България се нуждае от институция, която да носи цялостна отговорност за детските политики – от пътната безопасност и здравеопазването до превенцията на насилието над деца. „Не сме спрели да повтаряме, че децата трябва да бъдат приоритет не само в декларациите, а и в реалните управленски решения”, добави Брестничка.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова