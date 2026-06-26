През следващата седмица – 29 юни – 2 юли, от 20:00 ч. до 7:00 ч. сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от път I-9 – от края на град Обзор до Слънчев бряг (от 172-и до 203-и км). Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движението и удобството при пътуване през лятото.

При извършване на ремонтните дейности през нощта, когато трафикът е по слаб, превозните средства ще могат да преминават по път III-208 Провадия – Айтос. В затворената отсечка от път I-9 при необходимост ще се пропускат единствено автомобили със специален режим на движение. Участъкът ще бъде обозначен с необходимите пътни знаци и светлинна сигнализация.

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Агенция „Пътна инфраструктура” се извинява на гражданите за причиненото неудобство. Предприетите строителни работи са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към шофьорите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.