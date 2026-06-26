Холивудският актьор и комик Еди Мърфи отново ще озвучи популярния анимационен персонаж Магарето от поредицата „Шрек”, предаде ДПА.

Студиата „Юнивърсал Пикчърс” и „ДриймУъркс” обявиха, че подготвят спин-оф филм, посветен на героя, който ще носи заглавието Donkey и се очаква да излезе през юни 2028 г.

Снимка: gettyimages

Зендея ще играе дъщерята на Шрек в петата част от филмовата поредицата

Анимационната продукция ще бъде фокусирана върху приказливото магаре, което Мърфи озвучава във всички четири филма от основната поредица „Шрек”. Режисьор на новия проект ще бъде американецът Чарли Бийн, известен с работата си по анимациите „Лего Нинджаго: Филмът” и „Лейди и Скитника”.

Снимка: gettyimages

Мърфи вече е намеквал в интервюта, че героят може да получи собствен филм. В основната поредица „Шрек” Магарето е верен спътник на зеленото митологично човекоподобно същество и участва във всички части, излезли между 2001 и 2010 г.

Паралелно с подготвяния спин-оф, студиата планират и нова част от основната поредица – „Шрек 5”, която трябва да излезе през юни 2027 г. В нея ще се завърнат познатите актьори, а към актьорския състав се присъединява и Зендая, която ще озвучи дъщерята на Шрек и принцеса Фиона, допълва още ДПА.

Редактор: Мария Барабашка