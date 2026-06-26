Снимка: AI
-
Любен Иванов, ДБ: Новият бюджет ще доведе до по-висока инфлация
-
Регионалният министър разпореди проверка на мантинелите на магистралите
-
Радев: Режем безумни разходи, които са отивали към партийни каси и олигарси
-
Патриарх Даниил за отказа на България от санкции срещу руския патриарх: Това е смела постъпка
-
Финансовата рамка на държавата: Въпрос на политика или икономика
-
До 17 октомври трябва да има нов състав на ВСС
-
Втори ден скандали в парламента заради Бюджет 2026
Преговорите се проведоха във Вашингтон
Американският държавен секретар Марко Рубио съобщи днес за рамково споразумение между Израел и Ливан след преговори във Вашингтон, предаде "Ройтерс".
По-рано световната агенция оповести, че подобно споразумение за прекратяване на огъня ще бъде подписано в американската столица. А Доналд Тръмп обвини Иран, че е атакувал с най-малко четири дрона кораби, преминаващи през Ормузкия проток.
Междувременно израелските сили разпръснаха днес листовки над град Мансури в Южен Ливан, с които нареждат на жителите да напуснат района, съобщиха ливанските държавни медии. Това е първата подобна заповед, издадена след влизането в сила на примирието между Израел и „Хизбула”, предаде „Ройтерс”.
Висш ливански военен представител заяви, че Израел наскоро е включил града в зоната, окупирана от неговите войски в Южен Ливан.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни