Американският държавен секретар Марко Рубио съобщи днес за рамково споразумение между Израел и Ливан след преговори във Вашингтон, предаде "Ройтерс".

По-рано световната агенция оповести, че подобно споразумение за прекратяване на огъня ще бъде подписано в американската столица. А Доналд Тръмп обвини Иран, че е атакувал с най-малко четири дрона кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

Междувременно израелските сили разпръснаха днес листовки над град Мансури в Южен Ливан , с които нареждат на жителите да напуснат района, съобщиха ливанските държавни медии. Това е първата подобна заповед, издадена след влизането в сила на примирието между Израел и „Хизбула”, предаде „Ройтерс”.

Висш ливански военен представител заяви, че Израел наскоро е включил града в зоната, окупирана от неговите войски в Южен Ливан.

Редактор: Дарина Методиева