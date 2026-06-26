Млад водач се размина без наранявания след тежък инцидент на пътя край хитринското село Върбак. Катастрофата е станала в късните часове на вчерашния ден, когато автомобилът му напуснал пътното платно след удар в предпазна мантинела.

Сигналът за произшествието е подаден малко след 20 часа. На място полицейските екипи установили, че 18-годишният шофьор изгубил контрол над колата на разклона за селото. След удара в ограничителната система автомобилът излязъл извън пътя и спрял в крайпътния скат.

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Въпреки сериозните материални щети по превозното средство и мантинелата, водачът останал невредим. Наложила се е техническа помощ за изваждането на автомобила след пътния инцидент.

Проверката на младия шофьор за употреба на алкохол и наркотични вещества не е установила нарушения. От полицията уточняват, че той получил свидетелството си за управление едва преди няколко месеца - през март тази година.

По случая е образувана проверка, която ще изясни причините за произшествието.

Редактор: Цветина Петкова