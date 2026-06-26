Легендарният американски изпълнител Лайънъл Ричи беше принуден да прекрати концерта си в град Сейнт Пол, след като се почувства зле по време на изпълнение. Това е първото представление от новото му турне.

77-годишният музикант бил на сцената близо час, когато феновете забелязали промяна в поведението му, пише Fox News. Докато изпълнявал един от най-големите си хитове Dancing on the Ceiling, Ричи спрял за кратко и седнал на платформата на сцената. Малко по-късно той се пошегувал с публиката, казвайки: „Когато ти се вие свят, просто седни.“

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След това певецът продължил концерта от пианото, където изпълнил баладата Three Times a Lady. Малко по-късно обаче напуснал сцената, а зрителите първоначално приели това като кратка пауза. След близо 40 минути чакане саксофонистът от групата му съобщил, че Ричи не се чувства добре и няма да може да продължи участието си.

Според барабаниста на Earth, Wind & Fire Джон Парис, който участва в турнето, изпълнителят не е показвал признаци на неразположение преди концерта. По-късно самият Ричи обяснил, че вероятно става дума за лека дехидратация. Концертът е трябвало да продължи около 90 минути, но приключил след приблизително 55 минути.

Въпреки инцидента към момента няма информация за отмяна на следващите му участия. Очаква се Лайънъл Ричи да се завърне на сцената още в петък с концерт в Чикаго, след което турнето му ще продължи през Торонто, Ню Йорк, Сан Франциско и Лос Анджелис. Турнето трябва да завърши на 14 август в Остин.

Редактор: Ралица Атанасова