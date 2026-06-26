Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
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От сдружение „Ангели на пътя” призоваха хората да дойдат със свещ и цвете
В петък вечерта пред съдебните палати в няколко града на страната се провеждат протести и бдения срещу войната по пътищата. Организаторите от сдружение „Ангели на пътя” призоваха всички да отидат със свещ и цвете пред сградата на съда в София, за да кажат „не” на загубата на детски живот.
От организацията планират да пуснат бели гълъби и бели балони в небето. Хората ще сведат глави пред паметта на всички онези, които не са се завърнали у дома. Те напомнят, че загиналите не са просто статистика или инцидент, а съдба за цели семейства. Събралите се в столицата настояват за строг контрол на движението, справедливи присъди за виновните водачи и спешни инфраструктурни промени.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
Протест пред съда в Пловдив: Родители на загинали деца настояват за спешни законови промени
Бдение в памет на жертвите се провежда и в Пловдив. Пред сградата на съда в града се събраха близки, приятели и роднини на деца и младежи, загинали при автомобилни катастрофи. Почернените семейства поискаха справедливост и категорични мерки от държавата за предотвратяване на войната по пътищата.
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