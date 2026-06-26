Организаторите в Клуж-Напока не допуснаха националните символи на страната в залата

Румънските организатори забраниха използването на руски национални символи на Световната чалъндж купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока. Това доведе до отказа на руския отбор да участва в надпреварата.

От Руската федерация по гимнастика обявиха, че са взели решението заради „сериозни нарушения на правилата” от страна на домакините.

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Още на 24 юни кметът на Клуж-Напока Емил Бок заяви, че няма да позволи руските представителки да се състезават с националните си символи. Забраната идва, въпреки че Международната федерация по гимнастика вече премахна ограниченията в това отношения.

Ден по-късно организаторите замениха руския и беларуския флаг в залата с неутрални едноцветни знамена. Именно това стана причина руският тим да се оттегли от турнира, който започва днес и ще продължи до 28 юни.

Според информация на ТАСС от руската федерация определят действията на домакините като нарушение на действащите правила на Международната федерация по гимнастика.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС

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