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Организаторите в Клуж-Напока не допуснаха националните символи на страната в залата
Румънските организатори забраниха използването на руски национални символи на Световната чалъндж купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока. Това доведе до отказа на руския отбор да участва в надпреварата.
От Руската федерация по гимнастика обявиха, че са взели решението заради „сериозни нарушения на правилата” от страна на домакините.
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Още на 24 юни кметът на Клуж-Напока Емил Бок заяви, че няма да позволи руските представителки да се състезават с националните си символи. Забраната идва, въпреки че Международната федерация по гимнастика вече премахна ограниченията в това отношения.
Mayor of Cluj, Romania, bans the use of the Russian flag and anthem in Cluj, at the Rhythmic Gymnastics World Cup— Costin Andries (@CostinAndriess) June 25, 2026
"I want to be very clear, emphatic, and unequivocal: at the BT Arena polyvalent hall in Cluj-Napoca, the Russian anthem will not be played, and the Russian flag will… pic.twitter.com/4hw8xDMD8o
Ден по-късно организаторите замениха руския и беларуския флаг в залата с неутрални едноцветни знамена. Именно това стана причина руският тим да се оттегли от турнира, който започва днес и ще продължи до 28 юни.
Според информация на ТАСС от руската федерация определят действията на домакините като нарушение на действащите правила на Международната федерация по гимнастика.Редактор: Мария Барабашка
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