Румънските организатори забраниха използването на руски национални символи на Световната чалъндж купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока. Това доведе до отказа на руския отбор да участва в надпреварата.

От Руската федерация по гимнастика обявиха, че са взели решението заради „сериозни нарушения на правилата” от страна на домакините.

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Още на 24 юни кметът на Клуж-Напока Емил Бок заяви, че няма да позволи руските представителки да се състезават с националните си символи. Забраната идва, въпреки че Международната федерация по гимнастика вече премахна ограниченията в това отношения.

Mayor of Cluj, Romania, bans the use of the Russian flag and anthem in Cluj, at the Rhythmic Gymnastics World Cup



"I want to be very clear, emphatic, and unequivocal: at the BT Arena polyvalent hall in Cluj-Napoca, the Russian anthem will not be played, and the Russian flag will… pic.twitter.com/4hw8xDMD8o — Costin Andries (@CostinAndriess) June 25, 2026

Ден по-късно организаторите замениха руския и беларуския флаг в залата с неутрални едноцветни знамена. Именно това стана причина руският тим да се оттегли от турнира, който започва днес и ще продължи до 28 юни.

Според информация на ТАСС от руската федерация определят действията на домакините като нарушение на действащите правила на Международната федерация по гимнастика.

Редактор: Мария Барабашка