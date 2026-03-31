Скандален момент беляза провеждането на Световната купа по художествена гимнастика в София. В състезанието участие взеха гимнастички от Русия, допуснати до участие с неутрален статут и без национални символи.

На церемонията по награждаването след финала на обръч, при звученето на украинския химн в чест на победителката Таисия Онофрийчук, рускинята и носителка на сребърното отличие - София Илтерякова, се обърна с гръб към флаговете.

