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„Пресечна точка”: За тежката катастрофа с тир на „Тракия” и има ли средна класа у нас
Коментират Суни Данаджъ, Галина Захариева и Андрей Велчев
В петък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачът Суни Данаджъ, Галина Захариева, заместник-председател на управителния съвет на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите, и политологът д-р Андрей Велчев.
Първата тема, която обсъдиха, беше за развитието на разследването по казуса „Баба Алино”. Акцията на полицията във варненския район "Приморски" завърши с 25 задържани. Сред тях има и представители на местната администрация, уточни изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
След това дискусията премина към това как младите възприемат омразата в публичната реч. Гостите коментираха анализ на Институт "Отворено общество - София".
Цялото предаване гледайте във видеото.
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