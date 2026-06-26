В петък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачът Суни Данаджъ, Галина Захариева, заместник-председател на управителния съвет на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите, и политологът д-р Андрей Велчев.

Първата тема, която обсъдиха, беше за развитието на разследването по казуса „Баба Алино”. Акцията на полицията във варненския район "Приморски" завърши с 25 задържани. Сред тях има и представители на местната администрация, уточни изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.

След това дискусията премина към това как младите възприемат омразата в публичната реч. Гостите коментираха анализ на Институт "Отворено общество - София".

Цялото предаване гледайте във видеото.