Украйна и Русия днес извършиха поредната размяна на военнопленници. Всяка от страните предаде на другата по 160 души, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от "Франс прес и Ройтерс".

„Сто и шестдесет руски военнослужещи бяха репатрирани от територията, контролирана от киевския режим. В замяна бяха предадени 160 военнопленници от украинските въоръжени сили“, се казва в изявление на ведомството.

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Размяната на военнопленници е една от последните области на сътрудничество между Русия. Тя е и единственият реален резултат от преговорите между двете страни, отбелязва АФП.

Редактор: Дарина Методиева