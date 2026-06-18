Русия и Украйна днес си размениха телата на военнослужещи, загинали на фронта, предаде руският медиен конгломерат РБК. Руската страна предаде 522 тела, а украинската страна - 33.

Москва и Киев в началото на този месец осъществиха и размяна на военнопленници, като всяка от страните освободи по 185 души. Предишната размяна на тела на убити на фронта войници се състоя на 15 май, когато на Украйна бяха предадени 528 тела, а на Русия - 41.

Русия освобождава двама военнопленници с украинско-унгарско гражданство

Редактор: Дарина Методиева