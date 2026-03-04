Русия ще освободи двама граждани с двойно украинско-унгарско гражданство, задържани като военнопленници, след като са воювали в редиците на украинската армия. Решението е взето лично от президента Владимир Путин в сряда по време на среща с унгарския външен министър в Москва.

„Тези граждани притежават двойно гражданство - едновременно украинско и унгарско - и са били принудително мобилизирани. Решение беше взето от мен да освободя двама от тях", заяви Путин.

Руският президент уточни, че двамата ще бъдат предадени още същия ден - те ще заминат за Будапеща на борда на самолета, с който унгарският външен министър е пристигнал в Москва. Освобождаването им е в отговор на лично искане от страна на унгарския министър-председател.

Редактор: Дарина Методиева