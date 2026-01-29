Русия е предала на Украйна повече от 1000 тела на загинали украински войници. В замяна Киев е върнал тленните останки на 38 руски военнослужещи, предаде руският телевизионен канал Ар Ти (RT), цитиран от "Ройтерс".

Украйна съобщи, че е получила от Русия телата на 1000 свои войници

Украйна потвърди новината. "Бяха ни върнати 1000 тела, които, според руската страна, са на украински военни", съобщи в Telegram центърът, отговарящ за военнопленниците.

Редактор: Дарина Методиева