Украйна е получила от Русия телата на 1000 убити свои войници, съобщи днес украинският център за координация за военнопленниците.

"Разследващи от правоприлагащите органи, заедно със специализираните звена на Министерството на вътрешните работи, скоро ще извършат всички необходими процедури и ще идентифицират върнатите тела", написаха от Центъра в публикация в Telegram.

Русия върна телата на 1212 войници на Украйна

Киев и Москва са си разменяли хиляди тела на убити войници в хода на войната, която започна с пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

В миналото Украйна е обвинявала Русия, че връща телата на убитите по безразборен начин, като изпраща понякога и тела на убити руски войници - нещо, което Москва отрича.

Редактор: Цветина Петкова