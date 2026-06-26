Саудитска Арабия започна да товари петрол на танкерите в Рас Танура - едни от най-големите петролни терминали в света. В последните четири месеца те бяха принудително затворени заради обстрела от Иран и затварянето на Ормузкия пролив. Това е поредният признак, че ситуацията в региона се нормализира.

Петролът продължава да поевтинява

Броят на корабите, които минават през пролива, достигна 60 на ден. Това е приблизително половината от нормалния трафик преди началото на войната. Поради това цената на петрола продължи да спада. В днешната търговия сортът Брент беше с около 3 долара на барел под стойностите от вчера.

Редактор: Цветина Петрова