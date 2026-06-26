Окръжната прокуратура във Враца разследва тежката катастрофа в Мездра, при която загинаха две непълнолетни деца, пътували с мотоциклет.

Пътният инцидент е станал на 25 юни на улица „Боденско шосе“ в града. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 21-годишен мъж, е нарушил правилата за движение и се е сблъскал с мотоциклет. При удара на място са загинали 17-годишният водач на мотора и 16-годишното момиче, което е пътувало с него.

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От прокуратурата съобщиха, че срещу шофьора на автомобила предстои да бъде повдигнато обвинение за причиняване на смъртта на повече от един човек при управление на моторно превозно средство. Според събраните до момента доказателства една от вероятните причини за тежкия инцидент е движението с висока скорост.

Наблюдаващият прокурор ще поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

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Редактор: Цветина Петкова