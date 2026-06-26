В петък следобяд в Районното управление в Карнобат е получено съобщение от началника на пътнически влак 30133 (Карлово – Бургас) за това, че на жп гара Церковски локомотивът на композицията се е запалил.

Пътниците са своевременно свалени на гарата, като няма пострадали хора. Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните.

Локомотив на пътнически влак се запали на гарата в Стралджа (ВИДЕО)

На място са изпратени екипи на полицията и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Карнобат.