Балансиран ли е бюджетът, има ли работещи решения за справяне с пътния травматизъм и на кои лица ще заложат партии на предстоящите президентски избори. Всички тези теми коментираха журналистите Владислав Апостолов, Людмил Илиев от "Сега" и заместник-главният редактор на "24 часа" Юри Велев в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Хора, които не са правили бюджети досега, имат право да критикуват бюджета. Голяма част от хората, които обясняват, че тази план-сметка не става, правиха бюджетите и финансовите рамки на държавата, които доведоха до това положение в държавата", коментира Владислав Апостолов.

Балансиран ли е бюджетът и откъде ще дойдат постъпления

"Заплатите трябва да се преосмислят, но те няма да решат бюджетните проблеми. Когато се прави един бюджет освен икономическа логика, той следва и политическата. Има стъпки, които представляват наченки на промяна. Не е изненадващо, че не виждаме промени в начина на разпределението на публичните финанси", допълни Илиев.

"Когато се говори за реформи у нас, винаги е болезнено. Такава реформа да очакваме преди президентски избори, не е реалистично. Никой не иска да загуби гласове", каза Велев.

Финансовото състояние на държавата: Как изглежда предложеният бюджет

"Трябва да има реални действия срещу ключови фигури, които са "изсмукали" ресурси от всички нас. Това е най-неотложната задача на кабинета "Радев", заяви Апостолов.

"Поведението на "Прогресивна България" е като "разузнаване с бой". Те действай предпазливо и резервирано. Бюджетът е концентрираният израз на политика. Чрез него се разбира дали една партия е лява или дясна, но "Прогресивна България" са център", изтъкна заместник-главния редактор на "24 часа".

"Не виждаме от техните послания кого смятат за олицетворение на олигархичния модел, срещу който казаха, че ще борят по време на цялата предизборна кампания", каза Людмил Илиев.

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Редактор: Никола Тунев