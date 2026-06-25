Какво е финансовото състояние на държавата и как изглежда предложеният бюджет? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” политологът Любомир Стефанов и журналистите Владимир Йончев и Валерий Тодоров.

Според Стефанов това, което се случва, е много притеснително. „Има някаква еквилибристика с цифрите, която е лишена от всякаква логика. Вопли и писъци, че държавата и публичните финанси са в катастрофално състояние, драма с това, че влизаме в процедура по свръхдефицит, а в един момент виждаме бюджет, който не си дава особен труд това нещо да го отметне рязко и категорично, а само го прехвърля малко по-нататък. Прилича ми на презастраховане някой друг да вади „горещите картофи". С такова мнозинство и със заявката: „Знаем, можем, правим го“ аз не виждам потвърждения”, каза Стефанов.

Владимир Йончев каза, че „наблюдаваме стария бюджет, но и двойно по-лош. Тогава дефицитът беше 2,9%, сега е 5,7%. Тогава беше заложено много крадене, сега - двойно повече", каза Йончев.

Той отправи критики и към опозицията. „Кротка и послушна е. Знае, че ще бъде потребна за президентските избори, а може би и за местните. И тази опозиция нямало да дава предложения”, коментира Йончев.

„Добрата новина е, че имаме бюджет. Лошата е, че няма как да отговори на всички искания. Всички сили в парламента, с малки изключения, без „Прогресивна България”, са участвали в управлението на страната и всеки е наясно с възможностите, които може да предложи един такъв бюджет. Направена беше известна еквилибристика със статистиката и цифрите. При такива номера има риск „акробатът” да бъде изпуснат на земята. Надявам се, че това няма да бъде допуснато. Да не забравяме, че е основа и за следващия бюджет”, каза Валерий Тодоров.

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Редактор: Ина Григорова