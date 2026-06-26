Правителството на Росен Желязков падна заради бюджета. Днес, новият бюджет е още от същото. Бюджетният дефицит е 5,7, което не се е случвало от 1997 година. Увеличава се дългът. Всичко това ще доведе до по-висока инфлация. Дали ще се генерира обществено недоволство – предстои да видим. Това каза депутатът от „Демократична България” Любен Иванов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той каза, че капиталовите разходи растат, което не би било лошо да бъде насочено към строителство на магистрали. Но ако ще бъдат харчени за „военни проекти, които нямат готов проектен потенциал, ракети, торпеда и бомби” не е редно, смята депутатът.

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Иванов каза още, че не става ясно 2 милиарда евро от цялата капиталова програма накъде ще бъдат насочени. Депутатът каза още, че ръстът на разходите за издръжка на администрацията е 35%.

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По отношение на промените в Закона са съдебната власт Иванов каза, че това е "далеч от съдебна реформа". Той подчерта, че основните предложения, които са можели да определят промените като реформаторски, са отпаднали.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова