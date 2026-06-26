Скандал в пленарната зала заради предложението за бюджет за 2026 година. Управляващи и опозиция се скараха по заложените параметри.

Причината е декларация на управляващите, които обвиниха в лъжа и изнасяне на неверни данни опозицията, която вчера разкритикува план-сметката. От „Демократична България” върнаха критиките със своя декларация, което пък доведе до намесата на председателя на парламента и спорът се превърна в скандал, в който се намесиха и останалите формации.

Напрежението започна още с първия звънец за деня и декларация на управляващата партия.

„Вчера чухме от опозицията един безпрецедентен хор от неверни твърдения, жонглиране с проценти и фалшиви апокалиптични прогнози. Чухме за „водопади” от евро, „капково” напояване и някакви митични, оставени подредени бюджети с 3% дефицит. Държавният апарат, видите ли, увеличил издръжката си с 35%, или милиард и половина – цитирам – за кафе, коли и тоалетна хартия. А разходите за издръжка какво включват? Това са всички държавни и общински болници, детски градини и училища”, каза Константин Проданов от „Прогресивна България”.

Опозицията в НС – против предложения бюджет (ОБЗОР)

Опозицията отвърна със своя декларация.

„Бюджетът, който „Прогресивна България“ внесе, е един от най-лошите и най-тревожните в последните години. За пет месеца – 9 милиарда евро капиталови разходи. Това е нов национален рекорд”, заяви Мартин Димитров от „Демократична България”.

Тук се намеси председателя на парламента Михаела Доцова, която напомни, че коментар на вече направена декларация е забранен по правилник и заплаши с наказание. Но това не спря дебата.

„Ще подложа на обсъждане да се стигне до общ консенсус какви следва да бъдат наказанията при нарушаване на това правило. Защото това, което видяхме тук, беше нарушение още при започването на декларацията”, заяви Доцова.

„Да не позволявате друг път нарушения на правилника, защото това по същество беше коментар на предходна декларация. И то от хора, които управляваха бюджета нещо средно между Бърни Мадоф и Дейвид Копърфийлд.По начина на водене, не допускайте груби нарушения на правилника. Има, между другото, пенсионери в Народното събрание, готвачи. Ако искате, сменете професията, заместете ги. Други няма желаещи”, каза Петър Витанов от „Прогресивна България”.

„Разбирам, че когато има политическа декларация, спазването на фактите и съответствието с действителността не е задължително. Но ще ви помоля да прекъсвате, когато има грешни изказвания. Например това, че издръжката била за детски градини или за болници. Болниците сами си плащат разходите за издръжка чрез финансирането, което получават от Здравната каса”, заяви Асен Василев от „Продължаваме промяната”

„3% дефицит беше проблем, беше опасност. След това стана нормалност, а тази сутрин разбрахме, че това вече е целта”, заяви Тома Биков от ГЕРБ-СДС.

Очаква още следващата седмица проектът на бюджет да бъде внесен за разглеждане в парламента.