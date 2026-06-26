Броят на загиналите при опустошителните земетресения във Венецуела расте. В двата последователни труса са загинали най-малко 589 души. Ранените са около 2980, съобщи изпълняващият длъжността президент Делси Родригес.

Международната организация по миграция заяви, че до 6,76 милиона души във Венецуела може да бъдат засегнати, като около 2 милиона от тях са само в Каракас.

Продължава издирването на над 50 000 души след мощните трусове във Венецуела

Лойс Пейс, регионален директор на Международния червен кръст за Северна и Южна Америка, заяви, че „хората все още са ужасени да се върнат в бившите си домове“.

Викове изпод руините: Роднини и доброволци копаят с голи ръце за оцелели във Венецуела (ВИДЕО)

Спасителните акции на заклещени под развалините продължават, болниците са препълнени. Продължава и издирването на изчезнали. Смята се, че техният брой е над 45 000 души.

Днес имаше случаи на намерени оцелели под развалините. Спасители в столицата Каракас и крайбрежния град Гуайра казват, че чуват викове за помощ.

„Един приятел ме заведе обратно до района, където бях по време на труса. Не можахме обаче да стигнем до него, защото беше затворен от полиция и линейки. Трябваше да се върна обратно до дома си и тогава наистина видях колко зле е положението. Имаше три жилищни блока, които напълно се бяха срутили. Един от тях беше паднал върху трилентов път”, каза британецът, живеещ в Каракас, Дан Бейкър.

Редица държави вече обещаха помощ, а Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки – едното с дълбочина 20 километра под повърхността, а другото – 10, обясниха сеизмолози.

Редактор: Цветина Петрова