Фестивалът „Ало, Космос - Говори България!“ отбелязва своето шесто издание, продължавайки традицията да среща български деца и младежи с астронавти, световноизвестни учени, инженери и изследователи.

Мисията на фестивала е да разпалва въображението на децата, учениците, студентите и техните родители и да им създава интерес към нови полета за изучаване и реализация. Това каза президентът на Дигитална Национална Коалиция Гергана Паси пред NOVA NEWS.

„От миналата година по това време, когато беше петото издание на фестивала, до днес, видяхме, че хора отидоха до най-далечната страна на Луната с мисията на „Артемис 2”, видяхме, че там имаше и българска следа в лицето на Петко Динев, който сложи български „очи” на мисията, монтирайки камери, които българска компания произвежда”, каза Гергана Паси.

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По думите й особено удовлетворителен е фактът, че за последните няколко години се запълват местата „държавна поръчка” специалност Физика в Софийския университет. Тя допълни, че според доц. Владимир Божилов, който е част от космическия фестивал, именно през фестивала науката стига до повече хора.

Гергана Паси каза още, че на събитието идват между 1500 и 2000 деца от цялата страна. Програмата на фестивала е много интензивна, има лекции, лаборатории, работилници, космически шах турнир, посочи тя. „Тази година допълваме фестивала с втори ден – утре, отново в зала „Джон Атанасов” в София Тех Парк”, съобщи още Гергана Паси.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова