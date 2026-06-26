Двама души загинаха, а 12 бяха ранени при руска атака с безпилотен летателен апара в украинския град Никопол в Днепропетровска област. Това съобщи в Telegram началникът на областната военна администрация Олександър Ганжа.

Сред ранените са две 12-годишни момичета, те са настанени в болница. Петима възрастни също са приети за болнично лечение - от тях двама мъже на 53 и 43 години, както и 46-годишна жена са в тежко състояние.

Властите в Киев съобщиха, че силите за противовъздушна отбрана са отразили руска ракетна атака

Останалите ранени са получили медицинска помощ на място. При нападението е бил повреден и един микробус.

Редактор: Дарина Методиева