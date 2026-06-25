Силите за противовъздушна отбрана на Киев тази вечер отразиха руска въздушна атака, предаде Ройтерс, като се позова на столичните власти.

Към момента не се съобщава за пострадали хора.

Петима ранени при руска атака с дрон срещу болница в Херсон

Тимур Ткаченко, ръководител на киевската военна администрация, написа в социалната мрежа Телеграм, че системите за ПВО са се задействали, за да неутрализират вражески ракети.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че отломки от прехванат дрон са паднали върху склад в Дарницкия район и са предизвикали пожар.

Украинският президент Володимир Зеленски миналата седмица предупреди, че Русия готви масирани атаки срещу Киев и други градове.

Редактор: Никола Тунев