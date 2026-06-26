Като реалистичен определи премиерът предложения проект на държавен бюджет. Според него към този момент трудно може да се постигне дефицит от 3% при положение, че дупката в хазната е над 7 на 100.

„Най-сетне мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Стъпваме на здрава основа. Всичко се слага на масата, всички тези номера, счетоводни манипулации и разигравания на екселски таблици приключват. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. С разумни политики ще стигнем до бюджет с дефицит от 3% и под 3%”, смята Радев.

Радев каза, че се режат „безумни разходи”, които са отивали „към партийни каси и към олигарси”.

„То е ясно кои са олигарсите, но те имат много подизпълнители. Един милиард за мантинели, а виждате какви са поставените по пътищата. Тази обществена поръчка е на нереална цена”, каза Румен Радев.

Той посочи и поръчка, сключена от ДКК, за косене на 3 декара през зимата на стойност 250 000 лева. „Където и да бръкнеш, има стотици такива неща. От големи, през средни, до най-ниско ниво. Спряхме ги”, каза Радев.

Освен заявка за сериозен контрол върху харчовете, премиерът отговори и на критиките по Бюджет 2026.

„Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много. Обявяват се срещу своя си бюджет, защото ние продължаваме техните политики", заяви Радев пред журналисти.

„Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които изготвяхме бюджета, се опитваме да компенсираме всичко, което беше заложено през последните 5 години”, каза Радев.

Премиерът коментира, че са се консултирали с водещи икономисти и всички са на мнение, че няма как дефицитът да падне рязко до 3%. „Всеки ден излизат скрити сертификати, фактури и други документи”, каза Радев.

Втори ден скандали в парламента заради Бюджет 2026

Той допълни, че е разговарял с животновъдите, които по думите му агонизират. „Млекопроизводството в България загива. Ще останем без българско мляко. Знаете много добре доклада на КЗК. Това, което правим в момента с Министерството на финансите, е да осигурим 170 милиона помощ. Иначе този сектор умира”, каза Радев.

Предвиждат се и насърчителни мерки за над 60 милиона за инвеститорите.

„Знаете и за другата важна подкрепа към общините, защото това, което направиха с техните измислени положения - да дадат свобода на общините да започват всякакви обществени поръчки за ремонти и дейности, а всъщност да липсват осигурени средства, не може да продължава. Да оставим българските общини с разкопани улици ли и с незавършени проекти, които чакат повече от година?”, запита Радев.

Той отговори и на заканите на синдикатите, че ще протестират с искане да се отмени Законът за държавния служител, ако въпросните работещи ще плащат сами осигуровките си. „Това не е безсмислен закон. Чул съм мнения и на техните експерти, че всъщност това е в полза на държавните служители, защото от 2028 г. те ще се осигуряват върху по-високи заплати. Какво означава това? Че ще имат по-високи пенсии и по-високи обезщетения”, каза Радев.

Според него е постигнат балансиран подход. „Много ясно съм казал на всички министри, най-вече на този на финансите – да няма нито едно евро намаление на доходите”, обясни премиерът.

Що се отнася до администрацията, Радев заяви, че не може за 1 месец да се направи реформа. „Това са агенции, ведомства. Те са заложени в закони, след това в подзаконови нормативни актове. Всичко това трябва да се напише наново, трябва да мине през обществено обсъждане, през парламента, трябва да бъде прието. Оттам нататък трябва да се разработят подзаконови нормативни актове. При това трябва да имаме много ясен функционален анализ на ефективността на работата на администрацията, защото в крайна сметка тази ефективност не се измерва с количеството държавни служители, а с тяхната способност да предоставят бързи и ефективни публични услуги”, каза Радев.

Той беше категоричен, че не се притеснява от протестите на синдикатите, дори очаква подкрепа от тях.

След тежките катастрофи от последните дни, Радев каза, че се проверяват всички мантинели, най-вече подменените през 2024 г.

„Всеизвестен е слоганът „корупцията убива“ и нашите пътища го потвърждават“, каза Радев. Премиерът заяви, че вече тече мащабна проверка на мантинелите, като се започне от поставените в участъка на катастрофата на АМ „Тракия“ и новопроизведените. Същевременно се търсят и други технически решения за повече сигурност по пътищата, засилено е полицейското присъствие. Радев постави също така въпроса за правилното проектиране и строителство на пътища, което също е част от наслагваните с години проблеми.

Редактор: Ина Григорова