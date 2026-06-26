Морската вода в района на Офицерския плаж във Варна вече е безопасна за къпане, съобщиха от пресслужбата на Областната управа в крайморския град. Координацията между институциите и своевременно предприетите действия, инициирани от областния управител Марио Смърков, доведоха до изясняване на ситуацията с качеството на морската вода в района на неохраняемия плаж, допълват от областна администрация.

След установяването на завишени микробиологични показатели областният управител незабавно свика координационна среща с представители на всички компетентни институции, предава кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков. Целта беше да бъдат предприети незабавни действия, да се установят причините за отклонението и да се гарантира безопасността на гражданите и гостите на Варна.

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В изпълнение на набелязаните мерки Регионалната здравна инспекция във Варна извърши контролно пробовземане на 19 юни, приблизително 72 часа след установените три дни преди това неблагоприятни резултати. Анализът на пробите показва отлично качество на водите за къпане, като отчетените стойности са значително под нормативно допустимите стойности. Според РЗИ този резултат не отменя необходимостта от задълбочен анализ на причините за регистрираното по-рано замърсяване.

Според експертите подобни единични и краткотрайни отклонения в микробиологичните показатели могат да се наблюдават след интензивни валежи, а причината е, че отводнителната система на Варна е смесен тип, при който дъждовните и битовите води се отвеждат по обща канализационна мрежа. При екстремни валежи това може временно да повлияе върху качеството на морската вода в отделни участъци, без да е налице трайно замърсяване.

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Според институциите обаче е необходимо да бъдат предприети дългосрочни мерки за трайно решаване на проблема, които да бъдат инициирани и координирани от Община Варна в партньорство с компетентните държавни институции и оператора на ВиК системата. „Най-важното е, че институциите реагираха незабавно, работиха съвместно и провериха всички възможни източници на риска. Контролните резултати и официалното становище на РЗИ потвърждават, че към момента качеството на морската вода е в норма и предприетите действия са били навременни и ефективни. Ще продължим да следим ситуацията, защото общественото здраве и безопасността на гражданите остават наш основен приоритет”, заяви областният управител Марио Смърков.

Редактор: Ивайла Маринова