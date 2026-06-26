Жителите на Обединените арабски емирства получиха официално предупреждение на телефоните си за „потенциална ракетна заплаха” за първи път от един месец, предаде „Франс прес”. Малко след това то бе отменено.

Властите на ОАЕ изпратиха второ съобщение, в което се казва: „Моля, игнорирайте предишното предупреждение”.

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Иран, който в началото на този месец подписа споразумение със САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток, почти всеки ден атакуваше съседите си от Залива през трите месеца на конфликта. Жителите на страните от Залива получаваха по няколко пъти дневно известия на телефоните си, че са изправени пред ракетна опасност.

Редактор: Ивайла Маринова