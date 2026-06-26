Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на състоянието на пътя, по който в четвъртък стана катастрофа с камион в района на село Мало Бучино. В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели.

След доклад на материалите наблюдаващ прокурор е дал указание да се направи допълнителен оглед на местопроизшествието, като следва да се установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката на пътя, състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на ограничителните системи. Ще бъдат изискани документи от АПИ и Областното пътно управление, от които да става ясно кога е въведен в експлоатация пътят. В документите следва да се съдържат данни за последни ремонти и подмяна на мантинелите в района. Изискани са и договори за поддръжка и протоколи от проверки. В хода на досъдебното производство е изискана и справка за всички ПТП в същия участък за последните 5 години.

Наблюдаващият прокурор е указал да се назначи комплексна съдебна автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се е движил камионът, бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в ограничителната система. Експертизите следва да установят отговаряла ли е монтираната мантинела на изискванията в този пътен участък и дали при правилно избрана и монтирана ограничителна система е технически възможно МПС да бъде задържано или върнато в платното.

Разследването по случая продължава.

Припомняме, че в четвъртък камион скъса мантинелата и удари кола в насрещното на „Струма ” в района на село Мало Бучино. Движението беше временно блокирано.

Редактор: Дарина Методиева