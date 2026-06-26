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Автомобилите се пренасочват през прохода Предел в района на Симитли
Сериозно задръстване се образува в Кресненското дефиле след инцидент с валяк, паднал от платформа за превоз на техника. Произшествието е станало на главен път Е79, в участъка между така наречения Крив тунел и град Кресна.
По първоначална информация тежката машина е паднала от автовоз по време на движение и е останала на пътното платно. Малко след това в нея се е ударил лек автомобил. Водачът на колата не е получил видими наранявания, но е транспортиран в болница за преглед.
Свлачище блокира временно движението в Кресненското дефиле
Заради инцидента движението при км 391 на път I-1 Благоевград – ГКПП „Кулата“, в района между Кресненското ханче и Кресна, беше временно спряно и в двете посоки. На място са изпратени полицейски екипи, които регулират трафика и организират обходни маршрути.
Тежка катастрофа с жертва и 8 ранени затвори Кресненското дефиле
Автомобилите се пренасочват през прохода Предел в района на Симитли, а десетки шофьори сигнализираха в социалните мрежи за образували се дълги колони и сериозни затруднения по пътя към граничния пункт с Гърция.
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