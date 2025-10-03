Катастрофа между тежкотоварен автомобил и микробус затвори Кресненското дефиле и в двете посоки. По първоначална информация една жена е загинала, а осем души са ранени. Инцидентът е станал около 7.00 ч. тази сутрин.

Микробусът се е блъснал в товарния автомобил, който се е движил в насрещното движение. От АПИ съобщават, че обходният маршрут е през път II-19 Симитли - Гоце Делчев - III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".