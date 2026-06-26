Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи 100% мито върху всички стоки от "всяка държава, която налага данък върху цифровите услуги на американските компании", предаде "Ройтерс".

Тръмп заяви в публикация в социалниата си мрежа Truth Social, че новото мито ще влезе в сила независимо от съществуващите търговски сделки със САЩ.

Този нов натиск идва ден, след като страните от Европейския съюз дадоха официално зелена светлина на търговско споразумение, договорено миналата година със Съединените щати, което предвижда ограничаване до 15% на митата, налагани върху европейския внос за американския пазар.

Тръмп отново заплаши Франция със 100% мита върху виното и шампанското

Миналата седмица, часове преди да се срещне с Тръмп на срещата на върха на Г-7, френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция няма да се поддаде на натиска от страна на администрацията във Вашингтон и да отмени цифровия си данък върху американските технологични гиганти.

Преди да отпътува за срещата на върха във Франция, Тръмп предупреди, че САЩ "няма да имат друг избор", освен да наложат 100% мита върху френското вино, освен ако Париж не премахне своя цифров данък. От 2019 г. Франция налага 3% данък върху приходите от цифрови услуги, реализирани от компании с приходи над 25 милиона евро в страната и 750 милиона евро в световен мащаб.

Редактор: Ивайла Маринова