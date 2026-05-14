Регионалният министър Иван Шишков се зае с първата си задача - решаването на проблема с огромното свлачище в Родопите. 14-и ден вече пътят Смолян - Пампорово е затворен. Днес министърът с депутати от района и експерти се събраха в Смолян, за да набележат спешни мерки за укрепване на свлачището и възстановяването на отнесения път.

На срещата бяха представени последните данни за състоянието на свлачището, както и плановете за неговото укрепване. Беше обсъдена и възможността за изграждането на обходен път над свлачищния терен.

На този етап се потвърждава тезата, че земната маса се е свлякла заради преовлажняване на почвата. Причините за това тепърва ще се изясняват.

Регионалният министър Иван Шишков на влизане в залата заяви, че ще направи оглед на място и ще огледа язовира и каптажите в района. Той подчерта, че до седмица ще има окончателно решение кога и как ще започне укрепването на свлачището, както и конкретни срокове за възстановяването на отнесения главен път Смолян - Пампорово. Според него причината за всичко това е преовлажняване на ската.

„Това преовлажняване със сигурност се е получило от някаква човешка намеса или ненамеса. Искам да проверя къде евентуално може да е проблемът. Изследваме всичко, включително и язовира. За язовира поне до този момент ми дадоха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнения. Надявам се тези съмнения да не се окажат част от проблема. Ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение. Вече най-важното е скоростта, с която може да възстановим пътя”, заяви Шишков.

След като направи оглед на засегнатия район, Шишков заяви, че най-вероятното техническо решение, за да бъде възстановен пътят Смолян - Пампорово по най-бързия начин, е изграждане на мостово съоръжение. „Докато се строи, ще търсим възможност да се направи временен обходен път. Неговото изграждане ще започне веднага. Ще направим най-бързата процедура”, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството.

„Търсим вариант за обходен път. Има водопровод, чийто сервитут не е отразен, като минава по продължението на път над свлачището. В момента част от този път е затворен. Това е недопустимо, защото сервитутът на водопровода трябва да е държавен или общински”, каза още регионалният министър.

Обходното трасе, което държавата предлага е черният път над свлачището, дълъг километър и половина. Две седмици се ползваше безпрепятствено, но тази сутрин шофьорите бяха неприятно изненадани.

„Има изсипани две големи купчини с чакъл и просто не може да мине никаква кола. Явно собствениците на имота, през който минава пътят, се дразнят от нещо”, коментира Недялко Кацаров, който е собственик на хотели.

Новият областен управител на Смолян заяви, че след преговори със собствениците, временният път може да бъде изграден за месец. „Просто ВиК трябва да подменят етернитовия водопровод, който е в трасето на пътя, за да може да се чакълира и смятам, че ще стане много бързо”, заяви областният управител на Смолян Георги Пепеланов.

„Въпросът със свлачището остава, все още е активно. След като спре да бъде активно и имаме подробна геология, ще знаем на каква дълбочина трябва да се фундира”, каза още регионалният министър Иван Шишков. И уточни, че това е определящо за срока и за цената на дейностите. Законът позволява за такива случаи да се направи проект и в процеса на проектиране да се започне строителството. То обаче няма да започне преди проектът да е стигнал до степен да има необходимата яснота и да е направено конкретно задание. Министърът обясни, че аварийно укрепване може да се направи само ако свлачището продължава да е активно, за да се успокои.

„При сигнали за случаи със съмнения за свлачищни процеси може да започне предварително проучване. За свлачището на пътя Пампорово - Смолян такива не е имало нито от пътноподдържащата фирма или от граждани. Това означава, че във времето е работило в дълбочина и сега се е случило”, отбеляза той.

Министърът посочи още, че язовирът в близост е използван за инсталацията за изкуствен сняг за курорта Пампорово, защото е бил наличен. Той е бил източван назад във времето, защото е имало причина.

„Дадох указания на директора на Областно пътно управление - Смолян как да се процедира с кмета и да започне укрепването на всички свлачища по пътя в района на с. Стойките, защото става жизнено необходим за целия регион”, каза той и допълни, че работата вероятно ще започне след около месец. При посещението си в област Смолян днес министър Шишков направи оглед и на трасето на пътя към населеното място.