Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свлякла по склона.

Днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна - ще са необходими много месеци, преди пътят отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе.

Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно (ВИДЕО)

Това изправя пред изпитание както местните хора, така и екипите на Спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолян. По-късно през деня очакваме и повече информация за реакцията на властите.

