Сушата вече не е абстрактна заплаха, а реалност и в България. Това заяви климатологът д-р Зорница Спасова, автор в „Климатека“, в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. По думите ѝ страната ни навлиза в период на по-сух климат, по-чести и по-продължителни горещи вълни и нарастващи здравни рискове.

„Сушата вече е и у нас. Данните показват ясна тенденция към по-продължителни сухи периоди, които усилват ефекта на топлинните вълни“, посочи Спасова.

Според нея при горещо време се засилват редица здравословни оплаквания. „Установено е, че в жегите се увеличават случаите на главоболие, дехидратация и общо неразположение. При безводие и сух климат нараства и рискът от инфекции, тъй като се променя качеството на водата и се създават условия за развитие на патогени“, обясни климатологът.

Изменението на климата – какво сочат най-новите научни данни

Особено тревожни са данните за влиянието на високите температури върху психичното здраве. По думите на Спасова при горещо време се отчита увеличение на кризите при хора с психиатрични заболявания.

Допълнителен риск носят и зачестяващите пожари. „Пожарите увеличават респираторните проблеми при хората заради фините прахови частици и токсичните вещества във въздуха“, каза Спасова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева