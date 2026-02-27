Водата в повечето области на страната ще поскъпне от 1 март. Това стана ясно на брифинг след спешна среща при служебния премиер днес. Андрей Гюров каза, че предишните управляващи са оставили „бомба, която да гръмне в ръцете на служебното правителство”, след като са отложили увеличението от планираната дата 1 януари. Кабинетът започва и проверки за високите сметки за ток.

Следващата седмица се очаква доклад на КЕВР, който да разясни дали има нарушения при отчитането на използваната електроенергия и каква е причината за по-високите фактури.

Андрей Гюров: Сметките за ток не са изненада, цената на водата е "задържана", за да избухне при служебния кабинет

Относно критиките, че служебната власт е виновна за по-високата цена на водата, Гюров заяви: „Нямаме ново правителство - нови цени. Имаме ново начало - нови цени”.

Сигнал, че за празните стаи в хотела ѝ е получила високи сметки подаде и Мая от Русе. Макар и в ремонт, фактурите се трупат. "Когато не работим, нашият разход е 10 мегаватчаса, а когато работим с пълна пара очевидно е 9”, посочи тя. По думите ѝ сметката за януари 2025 г. е била 1318.08 евро, а тази година е 3601.67 евро с 14 мегавата използвано електричество.

Двойно увеличение на сметките си засича и актрисата Катерина Евро. „Сега ще подавам жалби, но не знам дали ще има някакъв ефект, защото държавата ни не се интересува от хората”, сподели тя.

За подаване на жалби призова и премиерът. „Сметките за електроенергия не са изненада. Миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока с 14 процента и като прибавим повишеното потребление по време на студените месеци, логично се стига до завишените сметки”, обясни Гюров.

„В много малък процент от сигналите е установено някакво нарушени. Голямата част от по-високите сметки се дължи на повече потребление. За да проверим дали електромерите отчитат правилно, има допълнителна проверка от независима лаборатория, както и от Енергийното министерство. Сверяват се фактурите и показанията на електромерните табла, проверяват се пломбите, както и изправността на съоръженията”, обясни енергийният министър Трайчо Трайков и добави, че „ако констатираме умишлено нарушение, ще има санкции”.

Трайчо Трайков: Независима лаборатория проверява електромери заради сметките за ток

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова заяви, че институциите следят внимателно ситуацията както в енергийния, така и във водния сектор, като са поискани официални данни от Комисията за защита на потребителите и от електроразпределителните дружества. По думите ѝ екипи на контролния орган вече са извършили проверки на място при трите електроразпределителни компании с цел да се изяснят сигналите за нередности и завишени сметки.

И докато потребителите проверяват фактурите за ток, увеличение от неделя ще има и на водата, а правителството обеща да търси отговорите.