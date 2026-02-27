Независима лаборатория проверява електромерите, а голяма част от по-големите сметки за ток са заради повече потребена енергия. Свикана е среща с ЕРП-тата в петък следобед, за да се изяснят резултатите от вътрешните проверки. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков на брифинг след среща с премиера заради множеството постъпили жалби за шокови фактури за потребена електроенергия.

Енергийният министър изтъкна, че отговорност на правителството е да осигури защита на правата на клиентите, както и да следи за регулиране на цените. „Институциите работят в тясна координация и съгласно закона. От началото на мандата ни започнахме работа. Проведохме среща с КЕВР, за да получим доклад за проверките им. Бяха прегледани количествата потребена енергия и голяма част от по-високите сметки се дължи именно на нея. За да проверим дали електромерите отчитат правилно, има допълнителна проверка от независима лаборатория, както и от Енергийното министерство. Сверяват се фактурите и показанията на електромерните табла, проверяват се пломбите, както и изправността на съоръженията”, обясни Трайков.

Освен това, по думите му, се провеждат разговори с Фонда за сигурност на енергийната система, който изплаща компенсациите на електроразпределителните предприятия. „Той покрива разликата между по-ниските регулирани цени и пазарните, на които се купува ток. Правим сравнение за разликата между цените. Искаме да покрием всички варианти за възможни грешки или злоупотреби. По данни от КЕВР в много малък процент от сигналите е установено нарушение. Дори и 1 клиент да е ощетен, трябва да бъде спазен законът и загубите да бъдат възстановени. Ако констатираме умишлено нарушение, ще има санкции”, зарече се министърът.

През времето на проверката постъпват нови жалби с подозрения за нередности при по-високи сметки, уточни Трайков. „Накрая ще бъде проверено и дали всички изисквания по закон за компенсиране на клиентите са изпълнени. На всяка жалба ще бъде отговорено индивидуално, а ако има компенсации, се приспада от следващата сметка”, подчерта служебният министър на енергетиката.

Трайков изнесе данни количеството на потребената електроенергия, продадено за декември, в сравнение с ноември. „Електрохолд” - 33%, „Енерго-про” - 47%, ЕВН - 41%. За януари спрямо декември са както следва - 14,5%, 14,3%, 16,2%.

Припомняме, че преди дни служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща компенсации след високите сметки за ток на домакинствата. Обезщетенията може да бъдат приспаднати от следващата фактура или сумите да бъдат възстановени. Това обаче ще се случи само при подадена жалба и ако проверката по нея е доказала нарушение.

По думите на Трайков политическа намеса е довела до сериозни финансови последици за „Топлофикация София“, която е натрупала огромен дълг в размер на стотици милиони лева. Оттогава насам натрупаните задължения продължават да тежат върху състоянието на дружеството и ограничават възможностите му за стабилизиране и развитие.

Министърът направи паралел между тогавашната ситуация и процесите във водния сектор днес, като предупреди, че използването на ценовата политика за краткосрочни политически цели е форма на безотговорност и създава дългосрочни проблеми. Той подчерта, че решенията трябва да се вземат на база закона и икономическата обосновка, а при съмнение за нарушени права на потребителите институциите трябва да реагират решително и без компромиси.

Редактор: Цветина Петкова