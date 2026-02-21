Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща компенсации след високите сметки за ток на домакинствата. Обезщетенията могат да бъдат като прихващане от следващата фактура или възстановяване на суми. Това обаче ще се случи само при подадена жалба и ако проверката по нея е доказала нарушение.

До момента в КЕВР са постъпили около 2200 жалби и техният брой продължава да расте. Всеки от сигналите ще се проверява. А столично училище получи сметка за ток от почти 10 000 лв. за отчетен период от 24 декември до 23 януари. За сравнение предходният месец сметката е малко над 1700 евро.

„В този отчетен период влиза ваканцията на учениците, която е от 24 декември до 4 януари. Училището не е работило, т.е. каквато и консумация на електроенергия да има, тя е минимална”, обясни директорът на училището Венелина Николова.

Затова тя сравнява данните с фактурата от същия период на миналата година. Засича и завишена консумация на енергия. „19 539 киловатчаса. Нещо, което в училище никога не е консумирано. Консумацията на нашата електроенергия е някъде от порядъка на 11-12 000 киловатчаса – 13 000 киловатчаса максимум”, категорична е Николова.

Личната проверка вади и още едно увеличение. „Цената на електроенергията. Предходният месец тя е била 0,13240 за киловатчас, а сега е 0,16785 за киловатчас, което е малко повече от 26% увеличение”, добави тя.

Затова от училището подготвят жалба до доставчика, КЕВР и КЗП.

Трайчо Трайков: Хората с основателни жалби за сметките за ток ще бъдат компенсирани

В енергийния регулатор вече са постъпили над 2000 жалби, като сигналите не спират. Част от тях са основателни, но всеки се проверя отделно.

„Трябва да се стигне до край да се види каква е причината и как да бъдат компенсирани хората. И това ще се случи. Обещавам ви”, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Проверките се извършват съвместно с КЕВР, а анализът трябва да е готов до началото на март. „Правят се анализи на независима лаборатория, прави се проверка на софтуера, за да се провери дали е поради грешка на билинг системата или някаква друга”, уточни министърът.

По част от отработени жалби трите дружества вече сами са започнали да компенсират потребителите.