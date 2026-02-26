Бъфало Бил е прочут американски ловец на бизони и шоумен, от чието рождение днес се навършват 180 години. Той стои в основата на легендата за Дивия запад, а животът му е низ от любопитни събития, пише в биографичния сайт Buffalobill.org.

Детство на седлото

Роден е като Уилям Ф. Коди в градчето Ле Клер, щата Айова, на 26 февруари 1846 г. Докато е още дете, семейството му се премества в Канзас. Коди напуска дома си на единадесетгодишна възраст, за да пасе добитък и да работи като каубой, прекосявайки няколко пъти Великите равнини и водейки стада говеда.

Занимава се с лов на дивеч за кожи и с търсене на злато, а на 14 години става конен пощальон. След Гражданската война Коди служи като разузнавач към армията – именно тогава получава прякора си „Бъфало Бил“ като ловец, осигуряващ месо за железопътните работници (от buffalo – бивол, американски бизон). Въпреки че е известен на местно ниво с подвизите си, истинската популярност идва, когато среща писателя Нед Бънтлайн, който пресъздава живота му в поредица от популярни романи.

Снимка: Getty Images

Бъфало Бил на сцена

Кариерата на Бъфало Бил в шоубизнеса започва на 17 декември 1872 г. в Чикаго. Той е на 26 години. „Скаути на прерията“ е драма, създадена от Бънтлайн, в която се появяват Коди и друг известен скаут – Тексас Джак Омохундро, наричан „Джак Тексасеца“. Шоуто има успех, макар някои критици да поставят под съмнение актьорските качества на участниците. Други обаче отбелязват харизмата на Коди и реализма, който внася в изпълнението си. Актьор или не, Бъфало Бил се оказва истински шоумен и публиката е във възторг да го види на сцената.

Легендарният „Алкатрас”: Истории зад решетките (СНИМКИ)

През следващия сезон Коди организира собствена трупа – „Комбинацията на Бъфало Бил“. В спектаклите участват Бъфало Бил, Джак Тексасеца и старият приятел на Коди – Дивия Бил Хикок. По-късно Дивия Бил и Джак Тексасеца напускат шоуто, но Коди продължава да поставя различни пиеси до 1882 г., когато е замислен „Дивият запад на Бъфало Бил“. Това е мащабен спектакъл на открито със стотици изпълнители и живи биволи, лосове, говеда и други животни. Коди и екипът му вярват, че шоуто едновременно образова и забавлява посетителите.

Дивият запад

„Дивият запад“ използва истински каубои и каубойки, набирани от фермите в западната част на страната. В началото малцина споделят възхищението на Коди към каубоите – мнозина ги смятат за груби говедари, а думата „каубой“ често се използва като обида.

Снимка: Getty Images

До края на XIX век обаче фигурата на каубоя става изключително популярна, до голяма степен благодарение на шоуто на Бъфало Бил. Представленията демонстрират езда, боравене с ласо и други умения, които по-късно стават част от родеото.

Триумф в Европа

Шоуто „Дивият запад“ е поканено в Англия да участва в Американската изложба през 1887 г. – същата година, когато се чества Златният юбилей на кралица Виктория. Спектакълът се превръща в истински хит, посетен както от аристокрацията и обикновените хора, така и от самата кралица.

На шоуто се приписва и принос към подобряване на британско-американските отношения. Две години по-късно „Дивият запад“ се завръща в Европа за ново турне и затвърждава международната си слава.

Отношение към индианците

Връзката на Коди с американските индианци се развива през целия му живот и има две страни, пише сп. „Тайм“. Преди да стане изпълнител, той служи като цивилен разузнавач за армията по време на Индианските войни и участва в сражения срещу местни племена. По-късно пресъздава част от тези битки в шоуто си.

Снимка: Getty Images

В същото време Бъфало Бил остава симпатизант на шайените, лакотите и други племена, като вярва, че те имат право да защитават земите и семействата си. В период, когато са налице нарушени договори, унищожаване на бизоните и насилствена асимилация в интернати, шоуто му предлага на някои индианци възможност да печелят средства и да представят културата си. Изпълнители от лакота се превръщат в централна част от спектакъла, макар че самото шоу не успява напълно да разкаже за травмите, преживени от коренните народи. В края на живота си Коди се застъпва за гражданските им права и съдейства за организиране на срещи с политически представители.

Краят на Дивия запад

През 1913 г. Бъфало Бил взема заем от бизнесмена Хари Тамен, без да предполага, че това ще доведе до загубата на шоуто му. След като изостава с плащанията, „Дивият запад“ е конфискуван и продаден на търг в Денвър. Коди е принуден да се присъедини към цирка Sells Floto, но така и не успява да възстанови своя спектакъл.

Краят на Бъфало Бил

През 1917 г. Бъфало Бил умира по време на посещение в дома на сестра си в Денвър. Според съпругата му Луиза той пожелава да бъде погребан в планината Лукаут с изглед към града и равнините. На 3 юни 1917 г. последното му желание е изпълнено.

Снимка: Getty Images

Луиза е погребана до него през 1921 г. Същата година неговият близък приятел Джони Бейкър открива Мемориалния музей на Бъфало Бил. Днес музеят и гробът му са сред най-посещаваните забележителности в Денвър и щата Колорадо.

Редактор: Цветина Петрова