• Историята на "Алкатрас"

• Най-известните престъпници зад решетките

• Бягство от затвора

• Последният жив затворник днес

• Прочутият затвор и киното

• Ще отвори ли "Алкатрас" отново вратите си за затворници

„Ако нарушиш правилата на обществото, те пращат в затвора. Ако нарушиш правилата на затвора, те пращат при нас. "Алкатрас" не е като никой друг затвор в САЩ. Тук всеки затворник е изолиран сам, в отделна килия. Затворниците тук нямат думата за нищо. Правят каквото им се каже. Информацията за външния свят е това, което ние ви кажем“. Това са думите на надзирателя на затвора Артър Долисън от филма "Бягство от Алкатрас".

„Алкатрас” е разположен на самотен остров в средата на залива на Сан Франциско. Той има изключително богата и впечатляваща история - крепост от Гражданската война, военен затвор, федерален затвор, резерват за птици, първият фар на Западния бряг и родното място на движението „Червената сила“ на американските индианци. Това са само част от завладяващите истории на затвора, известен още като „Скалата”.

Остров „Алкатрас” е обявен за национална историческа забележителност заради значителния му принос към историята на нацията.

► Произход на името

Първият европеец, документирал островите на залива Сан Франциско, е военноморският офицер и изследовател Хуан Мануел де Аяла, по време на испанското управление на Калифорния. Той картографира залива през 1775 г. С течение на времето името е променено от Anglicized на Alcatraz. Въпреки че точното значение все още се обсъжда, Алкатрас обикновено се определя като „пеликан“ или „странна птица“.

Снимка: iStock

► Най-известните затворници на „Алкатрас”

През 30-те години на миналия век „Алкатрас” е затворническият „дом” на някои от най-жестоките и най-известни престъпници.

♦ Ал Капоне

Една от легендите на „Алкатрас” е мафиотският бос Ал Капоне . През октомври 1931 г. в Чикаго съдът признава само пет от общо 22 точки в обвинителния акт. Престъпленията, свързани със „сухия режим”, обвиненията в убийства, побои, изнудване, не са признати. Той получава 11 години затвор и глоба от 50 000 долара само за укриване на данъци.

al capone- capricorn



notorious american gangster and crime lord of the 1920s pic.twitter.com/sKvXeDpCoV — niy (@virgol0gy) March 30, 2016

Ал Капоне е един от най-забележителните „жители” на затвора. Той започва да излежава присъдата си първо в Атланта, но тъй като получава неограничен достъп до началника на институцията и надзирателите, а също така ги въвлича в изпълняване на негови специални молби срещу заплащане, е преместен в Кук. В крайна сметка се взима решение той да бъде прехвърлен в „Алкатрас” през 1934 г., за да не може да използва системата на затворите. Гангстерът прекарва 4 години и половина зад решетките в "Скалата".

По време на престоя си там той неколкократно опитва да наложи своите правила и да привлече надзирателите на своя страна. Един от тях – Джеймс Джонстън, който описва спомените си, казва, че Ал Капоне не успява да се добере до него.

Популярният мафиот често създава проблеми - сбива се със затворник и е изолиран за 8 дни, в друга ситуация пък е намушкан с ножица от съкилийник. През 1938 г. е преместен в затвора Терминал Айлънд в Южна Калифорния, за да излежи остатъка от присъдата си. Освободен е през ноември 1939 г.

♦ Робърт Страуд, известен като „Човекът птица от „Алкатраз”

Най-известният затворник на острова вероятно е Робърт Страуд , наречен "Човекът птица" от "Алкатрас", който прекарва 54 години от живота си зад решетките. Той е осъден за непредумишлено убийство. Докато излежава присъдата си в затвора на остров Макнийл, Вашингтон, жестоко напада друг затворник. Това става причина да бъде преместен в затвора в Ливънуърт, Канзас. През 1916 г. той убива пазач от Левънуърт. Осъден е за убийство първа степен и получава смъртна присъда. След молба от страна на майка му, президентът Удроу Уилсън заменя смъртната присъда с доживотен затвор.

The Life of Robert Stroud, the “Birdman” of Alcatraz https://t.co/EhaRxSGOcw pic.twitter.com/Zsna5X0WfY — Fascinating (@fasc1nate) May 10, 2025

През 30-те си години в Левънуърт той развива интереса си към птиците и написва две книги за канарчетата и техните болести.

Страуд е преместен в "Алкатрас" през 1942 г., където прекарва следващите 17 години - 6 от тях в изолация в D Block и 11 години в затворническата болница. През 1959 г. е преместен в Медицинския център за федерални затворници в Спрингфийлд, Мисури, където през 1963 г. умира.

♦ Джеймс „Уайти“ Бълджър

Джеймс Джоузеф „Уайти“ Бълджър e шеф на ирландската мафия в Бостън от 70-те до 90-те години на миналия век. Неговото дълголетие и развитие в организираната престъпност до голяма степен могат да се обяснят със защитата, която получава като високопоставен информатор на ФБР. Преди да започне да сътрудничи на властите, той е осъден на 20 години затвор за поредица от банкови обири. Част от присъдата излежава в „Алкатрас”.

През 1975 г. Бълджър се съгласява да работи с ФБР като „информатор от най-висок ешелон“. Неговият координатор във ФБР е Джон Дж. Конъли. Тази сделка се превръща в „дяволска” и e един от най-големите скандали в историята на Бюрото. Бълджър започва да манипулира своя ръководител и други агенти. Създава мрежа за изнудване и се превръща в мафиот със страховита репутация.

През януари 1995 г. получава обвинение в рекет. Предупреден от Конъли, той успява да избяга, като живее с приятелката си под фалшива самоличност.

Бълджър става един от 10-те най-издирвани бегълци от 1999 г. насам.

В крайна сметка той и приятелката му са арестувани през 2011 г. в Санта Моника, Калифорния, на няколко пресечки от плажа. Въпреки че обвинителният акт срещу него от 1995 г. впоследствие е отхвърлен, той е изправен пред допълнителни обвинения за 11 убийства. След двумесечен процес през 2013 г. Бълджър е признат за виновен по 31 обвинения, които включват участие в 11-те убийства. Той получава две последователни доживотни присъди и още пет години затвор.

Mobster James 'Whitey' Bulger killed immediately after prison transfer: https://t.co/QYwghGavMD pic.twitter.com/eQYFXCdOsH — Complex (@Complex) October 30, 2018

Бълджър прекара време в няколко затвора, преди да бъде преместен в американския Хейзълтън в северната част на Западна Вирджиния на 29 октомври 2018 г. На следващия ден той е убит от няколко затворници.

♦ Джордж Б. „Картечницата“ Кели

Джордж „Картечницата” Кели (роден като Джордж Кели Барнс) придобива печална слава заради участието си в контрабанда на алкохол и банкови обири. Той има своя банда и получава прозвището си от картечния пистолет "Томпсън", който използва при извършване на престъпленията.

On this day in 1934, George "Machine Gun" Kelly” a.k.a. was transferred to Alcatraz becoming inmate #117 and served 21 years after threatening to breakout to spend Christmas with his wife.#alcatraz #machinegunkelly pic.twitter.com/o4lhgc8ubI — Alcatraz City Cruises (@AlcatrazCruises) September 4, 2024

Кели отвлича и богатия петролен магнат и бизнесмен Чарлз Уршел. Той бяга със съпругата си Катрин, живеят под различни самоличности и се радват на разкошен начин на живот. На 26 септември 1933 г. са заловени - тя е още в леглото, докато спи, а той - с махмурлук от предната вечер.

Получават доживотни присъди. Джордж първоначално е настанен в Ливънуърт, Канзас, но след като постоянно се хвали, че ще избяга, е преместен в „Алкатрас”.

Kathryn Kelly had a criminal history well before meeting her infamous fourth husband, George "Machine Gun" Kelly. Her third husband, a bootlegger named Charlie Thorne, died under suspicious circumstances — his body was found with a gun in hand and a suicide note. The reports that… pic.twitter.com/rN882KnYjD — The Mob Museum (@TheMobMuseum) October 25, 2024

Животът му в „Скалата” до голяма степен е безпроблемен и излежава присъдата си тихо. Той умира в затвора в Ливънуърт през 1951 г., а Катрин е освободена през 1958 г.

♦ Рой Гарднър

Рой Гарднър е известен като последния велик американски влаков обирджия и трафикант на оръжия. След обира на ценни книжа от пощенски камион, той е заловен и осъден на 25 години затвор на остров Макнийл, откъдето успява да избяга. Заловен е след поредния обир на друг пощенски вагон, осъден е на още 25 години затвор, но отново успява да избяга. Гарднър отново извършва грабеж на пощенски влак и е заловен.

The Last Great American Train Robber, Roy Gardner 110-AZ. Born Jan 05, 1884. He was 50 when he arrived on Alcatraz. pic.twitter.com/5epryCRoOF — Alcatraz Island (@AlcatrazIsland) January 5, 2016

Следват затворите Левънуърт в Канзас, Атланта, откъдето отново се опитва да избяга, след което е настанен в болницата за душевноболни „Сейнт Елизабет” във Вашингтон. Накрая е преместен в „Алкатрас”.

♦ Алвин Карпис

Алвин Карпис е известен с прякора "Зловещият" заради зловещата си усмивка. През 30-те години на 20 век той се съюзява с братята Баркър, които са една от най-издирваните банди от ерата на Голямата депресия. Карпис-Баркър са известни с ограбване на банки, пощенски прeвози и влакове, и отвличанията на хора.

Според данните самият Дж. Едгар Хувър залавя Карпис.

Alvin “Creepy” Karpis and his infamous Barker gang were among the # FBI’s most hunted gangsters. For years, they slipped away after each crime. On a summer evening in 1933, they left their fingerprints on a ransom note - the end of their reign. Learn more: https://t.co/ktCoYIcTos pic.twitter.com/5Fq6TzpBRQ — FBI (@FBI) September 21, 2024

Той държи рекорда за затворник с най-дълга присъда с "Алкатрас" - 26 години. Осъден е доживот за 10 убийства, 6 отвличания и един грабеж.

♦ Артър Р. „Док“ Баркър

Артър Р. „Док“ Баркър е известен престъпник и член на бандата Баркър-Карпис от 30-те години на миналия век. Той е син на легендарната Ма Баркър, която, заедно със синовете си, се занимава с отвличания и обири.

A criminal history card for Arthur "Doc" Barker shows he was transferred to Alcatraz prison on October 26, 1935. He died there trying to escape in 1939. Barker was arrested on January 8, 1935, by #FBI agents. https://t.co/X4z76KDPGk for details on the Barker-Karpis gang. #TBT pic.twitter.com/HPgpD4NlrI — FBI El Paso (@FBIElPaso) August 17, 2023

След като е заловен, Алтър Баркър е изпратен в „Алкатрас”, където загива при опит за бягство.

♦ Мики Коен

Мики Коен активно се занимава с бокс, но участва в малки и предимно нагласени боеве. През 30-те и 40-те години на миналия век се занимава с лихварство, изнудване и се твърди, че е бил част от холивудската общност.

Mickey Cohen Was A Devoted Dog Dad



Mickey Cohen was a prominent figure in Los Angeles's organized #crime scene, rising to power after the death of his mentor, Bugsy Siegel.



Throughout his career, Cohen experienced numerous incarcerations but consistently returned to Los… pic.twitter.com/0H9iuuHAvc — Gallo Gambino (@GalloGambino) November 21, 2024

Един от най-могъщите гангстери Майер Лански му приписва заслугата за създаването на първоначалното партньорство между Съюза на шофьорите на камиони и мафията. Работи и с Бенджамин „Бъгси” Сийгъл.Коен получава подкрепата на Чарлз „Лъки“ Лучано, за да стане шеф на мафията в Лос Анджелис. Той нарича Франк Синатра свой приятел.

През 1951 г. е осъден за укриване на данъци и прекарва 11 години в затвора, като излежава присъдата си Атланта, на остров Макнийл и в „Алкатрас”.

► Бягство от затвора

♦ През 29-те години (1934-1963), през които федералният затвор "Алкатрас" функционира, 36 мъже участват в 14 отделни опита за бягство. От тях 23 са заловени, 6 са застреляни по време на бягството си, а двама се удавят. Двама от заловените мъже по-късно са екзекутирани в газовата камера в Калифорнийския държавен затвор в Сан Куентин. Причината - участието им в причиняването на смъртта на служител по време на известния опит за бягство от 2 до 4 май 1946 г., наречен „Битката при Алкатрас“.

♦ Официално никой никога не е успял да избяга от „Алкатрас”, въпреки че до ден днешен има петима, а според други данни - трима затворници, посочени като „изчезнали и предполагаемо удавили се“.

♦ Един от многото митове за „Алкатрас” е, че е било невъзможно да се оцелее при плуване от острова до континента заради акулите. Всъщност, в залива на Сан Франциско няма акули, които „ядат хора“, а само малки видове, хранещи се по дъното. Основните препятствия са били ниската температура (средно 10-13 градуса по Целзий), силните течения и разстоянието до брега.

Въпреки това неведнъж граждани успяват да преплуват разстоянието. Сред тях са две 10-годишни деца, тийнейджърка и мъж, който теглел лодка.

Ако човек е добре обучен и в добра физическа форма, е възможно да оцелее в студените води и бързите течения. За затворниците обаче шансовете за успех са били малки.

♦ Избягали или загинали?

Съдбата на трима затворници на "Алкатрас" остава загадка и до днес. Ето тяхната история.

Франк Морис пристига в „Алкатрас” през януари 1960 г. след присъда за банков обир, кражба с взлом и други престъпления, както и след многократни опити за бягство от различни затвори. По-късно същата година в „Скалата” са изпратени братята Джон и Кларънс Англин. И тримата се познават от предишни престоя си в затвора.

#OnThisDay in 1962, brothers John and Clarence Anglin and fellow inmate Frank Morris escape from Alcatraz Island prison - the only ones to do so. pic.twitter.com/Af6rh3GPTf — Marina Amaral (@marinamaral2) June 11, 2022

Разпределени в съседни килии, те започват да кроят план за бягство. Морис, известен с интелигентността си, поема водеща роля в планирането. Те са подпомагани от друг затворник, Алън Уест.

На 12 юни 1962 г. се провежда рутинната проверка в „Алкатрас”. Трима затворници не са в килиите си: Джон и Кларънс Англин и Франк Морис.

В леглата им са поставени глави на манекени, изработени от гипс, боя в телесен цвят и истинска човешка коса, които очевидно са заблудили нощните пазачи. Данните сочат, че за бягството са използвани ръчно направени уреди, за да разширят вентилационните отвори в килиите, през които се измъкват. Стигат до покрива, спускат се по водосточната тръба и се отправят към брега. Оттам бягат с ръчно направен сал и изработени спасителни жилетки.

One of the ingenious fake heads used as a decoy during the 1962 escape of three prisoners—Frank Morris, Clarence Anglin, and John Anglin—from Alcatraz.



Crafted with a mix of soap, toilet paper, toothpaste, and concrete dust, these lifelike heads fooled the guards long enough… pic.twitter.com/m7FUin20Kr — Jen Gomes (@JennieSays_) July 12, 2024

Въпреки разследването, остава загадка какво се е случило с избягалите затворници.

The daring escape from Alcatraz took place on June 11, 1962, when three inmates—Frank Morris, along with brothers John and Clarence Anglin—managed to break out of the notorious high-security prison.



The trio meticulously planned their escape over months, using homemade tools to… pic.twitter.com/vCIOd0IaLM — 𝗔 ɴ ᴋ ɪ ᴛ ʜ ᴀ 🧚🏻‍♀️ (@AnkithaAK) September 30, 2024

► Като на кино: Последният жив бивш затворник и "смъртоносната тишина"

♦ Чарли Хопкинс е смятан за последния жив бивш затворник от „Алкатрас”. Това сочат данните на Националния архив на САЩ в Сан Франциско.

Когато си спомня за трите години, прекарани там, в паметта му изниква най-силно „смъртоносната тишина“.

Хопкинс е осъден през 1952 г. във Флорида за участие в серия от грабежи и отвличания. Той разказва, че неговата банда е взимала заложници, за да преминава през полицейски блокади и да краде автомобили.

През 1955 г. той е преместен от затвора в Атланта в „Алкатрас”, след като създава серия от проблеми в други затвори. Чарли излежава 17-годишна присъда за отвличане и грабеж.

„Нощем в килията, единственият звук беше сирената на преминаващите кораби. Това е самотен звук. Напомня ти за песента на Ханк Уилямс - I'm So Lonesome I Could Cry", споделя 93-годишният Хопкинс.

Там той се сприятелява с гангстери и участва в неуспешен опит за бягство.

♦ „Живот зад решетките”

Чарли разказва, че затворът е бил чист, но лишен от всякакви удобства, като например радио, книги или каквито и да е други възможности за по-смислено или пълноценно прекарване на времето.

„Нямаше какво да правиш. Или вървиш напред-назад в килията, или правиш лицеви опори”, спомня си още той.

Част от времето си прекарвал като чистач - метял подовете и ги лъскал, „докато заблестят“.

One of Alcatraz’s last living inmates, Charlie Hopkins, has given his reaction to US President Donald Trump’s plan to reopen the prison



Read what he said: https://t.co/Khc6dMVN1G — Ogez Ajoku Esq (@OgezAjokuEsq) May 11, 2025

В „Алкатрас” Хопкинс отново попада в неприятности. Прекарва много дни в изолатора, т.нар. D Block. Най-дългият му престой там е 6 месеца, след неуспешния опит за бягство с участието на печално известния банков обирджия Форест Тъкър. Хопкинс краде ножовки от електрическата работилница, с които съкилийниците му се опитват да прережат решетките. Планът е разкрит и всички участници, включително Хопкинс, са изпратени в изолация.

След серия от опити за бягство от затвора, мерките в него са силно затегнати.

„Когато напуснах през 1958 г., охраната беше толкова стриктна, че не можеш да дишаш“, разказва Хопкинс.

След преместването си от "Алкатрас", Хопкинс е изпратен в затвор в Спрингфийлд, Мисури, където получава психиатрично лечение и медикаменти, които според него му помогнали да се промени.

♦ На свобода

Чарли е освободен през 1963 г. Работи на няколко места, включително в крайпътен ресторант. Връща във Флорида, където живее и досега.

Днес той има дъщеря и внук. След десетилетия размисъл, Хопкинс написва своята автобиография от цели 1000 страници. Половината от нея е посветена точно на живота му в затворите.

🧱🔒👮‍♂️ Историята на "Алкатрас"

► Крепостта Алкатрас

♦ Известността на "Алкатрас" като затвор засенчва по-ранното и по-дълго използване на този обект от армията. Изненадващо, този малък остров някога е бил най-мощната крепост на запад от река Мисисипи. Заливът на Сан Франциско е най-голямото естествено пристанище на западното крайбрежие на Америка. „Златната треска” от 1849 г. превръща Сан Франциско от тихо село с 300 души в процъфтяващ град и примамлива плячка за евентуални чуждестранни нашественици. "Алкатрас" се превръща в основна крепост за защита. През 1854 г. са монтирани и първите оръдия на острова, а в началото на 60-те години на 19-и век те са вече 111.

♦ По ирония на съдбата, макар и построен за защита от чуждестранно нашествие, най-важният период на "Алкатрас" от военна гледна точка е по време на Гражданската война - 1861-1865 г. Тъй като е единствената завършена крепост в залива, тя е жизненоважна за защитата на Сан Франциско от нашествието на Конфедерацията. В началото на войната 10 000 пушки са преместени в "Алкатрас" от близка оръжейна, за да се предотврати използването им от привържениците на Юга.

Сред първите затворници на острова е екипажът на частен кораб на Конфедерацията.

♦ След края Гражданската война следва модернизация - монтирани са още оръдия и подводни мини. Но въпреки това защитните съоръжения не могат да отговорят на нуждите и през 1907 г. "Алкатрас" официално престава да бъде крепост. Така той се превръща в Тихоокеански клон на американския военен затвор.

► Военен затвор

♦ Използването на остров Алкатрас като затвор започва през декември 1859 г. с пристигането на първия постоянен гарнизон. Армията осъзнава, че студената вода (13°C) и бързите течения около Алкатрас го правят идеално място за затвор. През 1861 г. постът е определен за военен затвор за Департамента на Тихия океан.

♦ Броят на затворниците се увеличава по време на Гражданската война.

♦ В различни периоди в "Алкатрас" са били държани и американски индианци бунтовници. Най-голямата група са били деветнадесет хопи, задържани през 1895 г.

In 1895, a group of Hopi men was held on Alcatraz Island for seven months on sedition charges. They had refused to comply with U.S. government policies such as forced child separation and incarceration of their children at boarding schools. pic.twitter.com/hHvzKTsYtD — AJALUK (@AndersenAngus) October 18, 2021

♦ Испано-американската война от 1898 г. увеличава значително числеността на армията, а и броят на затворниците.

♦ В началото на 1900 г. на плаца набързо е построен Горният затвор, а Долният затвор е превърнат в работно пространство за затворниците.

♦ През 1912 г. е построена т.нар. "Килийна къща", която съществува и до днес. В нея има 600 единични килии. Тя е и най-голямата стоманобетонна сграда в света.

♦ През 1915 г. "Алкатрас" е променен от военен затвор на „Тихоокеански клон, дисциплинарни казарми на САЩ“. Затворниците с по-леки престъпления могат да получат образование и да се върнат в армията, но не и тези с по-тежки присъди.

♦ По време на Голямата депресия през 30-те години на миналия век военните бюджети на армията са съкратени. Заради това „Алкатрас” е прехвърлен на Бюрото по затворите.

► "Алкатрас" - федерален затвор - 1934-1963

Затворът „Алкатрас” в САЩ е отговорът на федералното правителство след Сухия режим и след Голямата депресия. Стремежът е да се създаде нов уникален затвор, който да забранява постоянната комуникация с външния свят на затворените зад стените му. „Алктрас” е точно мястото, което осигурява тази висока степен на сигурност.

► "Алкатрас" затваря врати

♦ На 21 март 1963 г. „Алкатрас” затваря врати. Причината – институцията изисква голям финансов ресурс, за да продължи да функционира. Единственият транспорт до него е с лодка, като така затворът се снабдява с всички необходими продукти и стоки. На острова няма и източник на прясна вода, следователно тя също трябва да се доставя. Така легендарният затвор спира да работи, след което е изоставен.

♦ За бъдещето на острова са предложени много идеи: паметник на ООН - версия на Статуята на свободата от Западното крайбрежие, търговски комплекс с хотел и др.

Alcatraz Island lighthouse, the oldest in the US West Coast pic.twitter.com/PEe5MMpETV — Mong Palatino (@mongster) November 27, 2023

♦ През 1969 г. островът отново става новина, когато група индианци обявяват Алкатрас за индианска земя с надеждата да създадат индиански културен център и образователен комплекс на острова. „Индианците от всички племена“ използват акта си на гражданско неподчинение, за да илюстрират проблемите, пред които са изправени индианците. Така започва движението, наречено „Червената сила“. Първоначално обществената подкрепа за каузата на индианците е силна и хиляди хора, сред които общественици, ученици, известни личности и много други, пристигат на острова през следващите 18 месеца. Малката лидерска група на индианците не може да контролира ситуацията, на острова и на затвора са нанесени много щети. През юни 1971 г. федералните власти изгонват останалите индианци от острова.

► "Алктрас" - туристически обект и зона за отдих

Alcatraz Federal Penitentiary was closed today 1963: #Purdue pic.twitter.com/4KlGRG6jqk — Michael Beschloss (@BeschlossDC) March 21, 2016

♦ През 1972 г. Конгресът създава Национална зона за отдих „Златната порта“, а остров Алкатрас е включен като част от новото звено на Националната паркова служба.

♦ Островът е отворен за обществеността през есента на 1973 г. и се превръща в едно от най-популярните места на парковата служба. Повече от 1 милион посетители от цял ​​свят посещават острова всяка година.

Интересен факт е, че на острова гнездят много видове птици - чайки, корморани, чапли, соколи и други.

► 🗼 Фарът, който свети и днес

През 1854 г. на остров Алкатрас е построен първият фар на Западния бряг. Светлината му е била предназначена да насочва корабите директно през "Голдън Гейт". Фарът работи и до днес.

► Отворете "Алкатрас" за престъпници - Доналд Тръмп с нови планове за затвора

През май 2025 г. американският президент Доналд Тръмп нареди „Алктрас” отново да отвори врати, но за затворници.

„Твърде дълго Америка е измъчвана от жестоки насилници и рецидивисти, утайката на обществото, която никога няма да донесе нищо друго, освен страдание и болка. Когато бяхме по-сериозна нация, в миналото, не се колебаехме да затваряме най-опасните престъпници и да ги държим далеч от всеки, на когото биха могли да навредят. Така трябва да бъде. Ето защо днес разпореждам Бюрото по затворите, заедно с Министерството на правосъдието, ФБР и Службата за вътрешна сигурност, да отворят отново значително разширен и реконструиран затвора „Алкатрас”, за да бъдат настанени най-безмилостните и жестоки престъпници в Америка”, заяви президентът на САЩ.

► 🎬🎥🎞️ „Алкатрас” и киното

Прочутият затвор е дълбоко вкоренен в попкултурата в продължение на десетилетия, а филмите за него играят важна роля за съхраняването на историята му. Сред най-известните продукции, свързани с „Алкатрас” са:

♦ Point Bank (1967) – първият филм, заснет в затвора след неговото затваряне

Now watching POINT BLANK (1967, John Boorman) pic.twitter.com/grBdp8bBz4 — 𝔇𝔦𝔩𝔡𝔬 𝔅𝔞𝔤𝔤𝔦𝔫𝔰 (@EmmaTolkin) May 14, 2024

♦ „Бягство от Алкатрас“ (1979) с участието на Клинт Истууд. Драмата е базирана на може би единственото успешно бягство от острова, което се е случило настина.

Escape from Alcatraz (1979) Directed by Don Siegel pic.twitter.com/NTGq4iwEyi — Skip_Bolden 💙 🎬 🎞️ (@BoldenSkip) June 16, 2024

♦ „Човекът птица от Алкатрас“ (1962) - биографичен филм, в който Бърт Ланкастър играе Робърт Страуд.

♦ „Скалата” (1996) - действието в екшън трилъра с Шон Конъри и Никълъс Кейдж се развива точно в затвора „Алкатрас”

The Rock (1996)



Any fans? pic.twitter.com/14MwKHJQqf — Retro Recall (@RetroMoviesDB) April 12, 2025

♦ „Убийство в „Алкатрас” (1995) с участието на Крисчън Слейтър, Кевин Бейкън, Гари Олдман и др. Действието на филма се развива точно в затвора през 40-те години на миналия век.

♦ The Enforcer с Клинт Истууд също включва популярния затвор в сюжета си.

И така ... сред водите на залива на Сан Франциско, обгърнат от спомените от миналото и тайните между стените и решетките и легендарните събития за престъпления и наказания, "Алкатрас" разказва своята история. Една криминална хроника, понякога забулена в загадъчност, а друг път - изписана подробно върху старите федерални документи. "Алкатрас" се е превърнал в символ на затвора, от който не можеш да избягаш. Мястото, на което престъпниците получават своето възмездие.

А какво ще се случи с "Алкатрас" – предстои да разберем.