Приключи проверката по съмнения за обществена поръчка на тестове за скрининг на рак на завишени цени. Цялата документация вече е предадена на Агенцията за държавна финансова инспекция. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването, като подчертаха, че процедурата няма да забави планираната национална скринингова кампания.

Преди дни служебният здравен министър Михаил Околийски съобщи за поръчани тестове за скрининг на рак на маточната шийка и дебелото черво на цена около 30 евро за брой. По думите му на пазара се предлагат алтернативни изследвания на цени до десет пъти по-ниски. Предшественикът му Силви Кирилов обаче възрази, че сравненията са некоректни, тъй като става дума за различни видове тестове, а избраните са единствените, отговарящи на изискванията на националната скринингова програма.

Цени от 3 до 30 евро: Проверява се обществена поръчка за тестове за ранна диагностика на рак

Въпреки продължаващите проверки, от Здравното министерство заявиха пред NOVA, че подготовката на програмата продължава и целта е тя да започне още в средата на годината, без отлагане. Кампанията има за цел да обхване възможно най-голям брой хора и да подобри ранната диагностика на онкологичните заболявания.

Съмненията за цените бяха подкрепени и от данни на Националната здравноосигурителна каса. Членът на Надзорния съвет Пламен Таушанов посочи, че през миналата година Касата е заплащала подобни тестове на цена от 4,28 лева за брой. „Когато съпоставите 4 лева и 60 лева, възниква въпросът дали ще обхванем 160 хиляди души, или 1 милион. Целта на програмата е да достигне до възможно най-много хора“, коментира той.

Редактор: Ралица Атанасова