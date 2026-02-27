Спор за завишени цени на тестовете за скрининг на онкологични заболявания предизвика напрежение между представители на здравните институции и пациентски организации. Поводът е съмнителна обществена поръчка, за която служебната власт изнесе данни. Тя е спряна заради подозрения за значително завишаване на цените - твърдения, които досегашният здравен министър доц. д-р Силви Кирилов отрече. Темата в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS коментираха адвокат Пламен Таушанов, председател на Българската асоциация за защита на пациентите, и Николай Костов - председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.

"В Националния план за борба с рака е описано, че единственият тест, предвиден по тази програма, е фекално-окултен тест за кръв - FOBT, а не FIT", заяви адвокат Таушанов и посочи, че това е подробност, която никой не уточнява. "Има нещо нередно. Този тест FIT, макар и по-добър, не е включен в Националната програма, тоест не е регламентиран", каза още юристът.

"Законодателството, което регламентира по какъв начин ще направи скрининговите програми, е в Националния план. Той не се изпълнява, защото до 2025 г. е трябвало 50 хил. души да се изследват по тези скринингови програми, но това не е направено", коментира адвокатът. По думите му никой не следи дали планът се изпълнява.

Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов коментира, че тестовете FOBT много рядко се продават в аптеките. По думите му цената им е 12-13 евро, но има и по-скъпи.

Той подчерта, че аптечните тестове се различават от лабораторните. "Лабораторните са по-чувствителни. Могат да определят и количеството кръв във фекалиите, което е важно за установяване на причината на кръвоизлива”, каза Костов.

"Трябва да се съпоставят сравними неща. Дори два теста на различни производители в аптечната мрежа може да са с различни цени, а камо ли да сравняваме лабораторен с аптечен тест, при положение че те са с различни качества", посочи още той.

