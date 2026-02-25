Служебната власт започна вътрешни проверки по министерствата. Здравният и финансовият министри изнесоха данни за две обществени поръчки, които са били спрени поради подозрения за завишаване на цените или съмнително договаряне.

Едната е за раков скрининг. Тя е била отворена за кандидатстване от юни до август 2025 година. Мотивът за спирането ѝ - сключените цени за тестове за откриване на ракови заболявания изглеждат силно завишени като стойност спрямо това, което се предлага на пазара. За поръчката са заложени над 10 милиона и 630 хиляди евро без ДДС.





Втората спряна поръчка е за невъоръжена физическа охрана пред няколко обекта на Здравното министерство. Крайният срок за кандидатстване е бил до 26 февруари 2026 г. Проверката на служебното правителство установява като притеснителен факта, че тя е трябвало да стане с пряко договаряне. По план за нея са предвидени 729 хиляди евро без ДДС.





Пациенти и онколози от години говорят за нуждата от ранна превенция и профилактика на раковите заболявания. „Официалните данни, които имаме - до 2030 година всеки трети човек от ЕС ще страда от една от формите на рак. Заболявания като рак на дебелото черво и на маточната шийка могат да не дадат никакви клинични прояви в ранните стадии на заболяването, докато те могат да бъдат напълно лечими", обясни онкологът в МБАЛ "Св. София" д-р Петя Баликова. Тя участва в кампанията на Фондация "Лъчезар Цоцорков" срещу рака на дебелото черво. „Бяха направени безплатни 100 хиляди проби, след които пациентите бяха насочвани. Видя се, че с такъв тип програма могат да бъдат спестени средства за лечение”, посочи тя.

Именно като сравнение с данните от нея - че при инвестиция от 1 милион и 400 хиляди лева са били тествани 93 хиляди души, днес от властта заявиха, че държавата е сключила неизгодна обществена поръчка за скрининговата кампания. „За тестове, за които знаем, че вършат работа за този тип скрининг – на пазарни цени 2-3 евро, в обществената поръчка виждаме по-скоро 30-35 евро. Разликата от близо 10 пъти. Това значи, че или 9 млн. евро биха били разходени ненужно, или, че може 10 пъти повече хора да могат да бъдат тествани”, заяви служебният финансовият министър Георги Клисурски. „Ние ще изследваме причините на какво се базира това увеличаване и ще се опитаме да го коригираме” допълни служебният здравен министър Михаил Околийски. След данните от вътрешната проверка на Здравното министерство очакванията са да бъде издадена заповед и случаят да бъде разгледан от Агенцията за държавна финансова инспекция.

Кабинетът обяви договори за обществени поръчки, които се проверяват

Междувременно служебната власт спря и обществена поръчка за охраняване на обекти на МЗ. „Сключена в последния ден на предишния кабинет за охрана на всички подструктури на МЗ, тази охрана според нас е неефективна, защото самата обществена поръчка е сключена с пряко договаряне. Тя ще бъде преобявена, за да се спазят всички принципи на прозрачността”, каза Околийски.

Досегашният министър на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов категорично отрече твърденията за десетократно завишени цени при обществената поръчка за скринингови тестове. Той обяснява, че погрешно се сравняват медицински изделия с различни технологии и различен клас.

"Категорично заявявам, че твърденията за „десетократно завишени цени“ при обществената поръчка за скринингови тестове не отговарят на истината и на фактите.

Сравняват се аптечни бързи тестове с количествен фекален имунохимичен тест – FIT, избран за националната програма за скрининг на колоректален рак. Това са различни технологии и различен клас медицински изделия.

Аптечните тестове са качествени, с визуален резултат, без автоматизация, без калибрация и без гарантирана лабораторна проследимост. При масов скрининг това увеличава риска от фалшиви резултати.

Количественият FIT е затворена лабораторна система от най-висок клас. Той позволява количествено измерване, задаване на гранични стойности, работи със стандартизирана пробовземна система и отговаря на изискванията на клиничните лаборатории за автоматизация и контрол на качеството. Той превъзхожда gFOBT по специфичност и клинично представяне и не изисква диетични ограничения.

Това е международно препоръчваният стандарт съгласно европейските ръководства, IARC и СЗО.

Българският лекарски съюз разработи алгоритми за организация на програмата, които за първи път в България покриват всички европейски критерии и следват пътната карта на IARC и СЗО. Те бяха представени на 3rd EU Cancer Screening Report Workshop през февруари 2026 г.

Процедурата е проведена по Закона за обществените поръчки при критерий „най-ниска цена“. Договорът е подписан на 22 октомври 2025 г., а не на 18 февруари 2026 г., както се твърди публично. Цената включва всички разходи и е фиксирана за срока на договора. Няма нормативно изискване за референтно ценообразуване за този клас изделия.

„Надценка“ може да се твърди само при сравнение на идентични продукти със съпоставими характеристики. Такова сравнение не е представено.

Скринингът за колоректален рак е политика за намаляване на смъртността.

Националната програма се основава на международни стандарти и научни доказателства, а не на опростени ценови внушения", казва д-р Кирилов в своя позиция до медиите.