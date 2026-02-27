Във връзка с предложението за унифицирано изработване на паравани за изборите, Министерският съвет има готовност да предостави пълна подкрепа на ЦИК съобразно правомощията си. Подкрепата ще включва финансовото обезпечаване и организацията по предоставянето на изработените паравани на районните избирателни комисии.

"ЦИК е институцията, която определя всички параметри на изборните книжа и материалите и контролира тяхното изпълнение. В тази връзка Комисията следва да определи точни технически спецификации и да възложи обществена поръчка, за да може да осъществи контрол за качество и срочността на изпълнение", се посочва в официалната позиция.

Общественият съвет към ЦИК с отворено писмо относно параваните в секциите

От Министерския съвет заявиха готовност да съдействат на Централната избирателна комисия организационно и технически в рамките на своите правомощия. С оглед осигуряването на максимално добра координация между двете институции по подготовката на предстоящите предсрочни избори правителството предлага да бъде проведена среща в най-кратки срокове.

Припомняме, че Общественият съвет към ЦИК разпространи отворено писмо до служебния премиер Андрей Гюров относно параваните в секциите. В четвъртък МС уведоми ЦИК, че няма да ги осигури. Мнението на кабинета тогава беше, че те са елемент от оборудването на изборните помещения и затова тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации.

От Обществения съвет определиха решението на правителството като изненадващо. Според тях с тази мярка можело да се изпълнят текстовете от Изборния кодекс, приети в края на 2022 г., и „тъмната стаичка“ да остане в миналото.

„Вместо това, в унисон с „най-добрите“ бюрократични практики, прехвърляте отговорността върху общините, предавайки им „горещия картоф”, сочеше позицията на ОбС на ЦИК. Оттам настояха, че тази мярка „ще сложи край на всички креативни видове „уж-паравани”, срещани в различни населени места в страната – както в секции в малки села, така и в централни квартали в областните градове”.

