Общественият съвет към ЦИК разпространи отворено писмо до служебния премиер Андрей Гюров относно параваните в секциите.

По-рано днес МС уведоми ЦИК, че няма да осигури паравани за гласуване . Според кабинета те са елемент от оборудването на изборните помещения и затова тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации.

От Обществения съвет определят решението на кабинета като „изненадващо". Според тях с тази мярка можеше да се изпълнят текстовете от Изборния кодекс, приети в края на 2022 г., и „тъмната стаичка“ да остане в миналото.

„Вместо това, в унисон с „най-добрите“ бюрократични практики, прехвърляте отговорността върху общините, предавайки им „горещия картоф”, се казва в позицията.

От Обществения съвет настояват, че тази мярка „ще сложи край на всичките креативни видове „уж-паравани”, срещани в различни населени места в страната – както в секции в малки села, така и в централни квартали в областните градове”.

В позицията се дава като лош пример параванът в секцията, в която е гласувал през 2024 г. тогавашният служебен премиер Димитър Главчев. И питат зад такъв параван ли ще гласува и Андрей Гюров.

„Ще бъде ли свидетел българското общество на още един неизпълнен ангажимент на държавата към честния изборен процес? И ще се превърне ли неизпълнената заявка за параваните в истинския „фалстарт“ на правителството по отношение на организацията на изборния процес?”, се пита в позицията.

„Вярно е, че някои общини, които могат да служат за добър пример (като Габрово и Монтана например), самостоятелно изпълниха закона и закупиха паравани. Повечето общини на територията на България обаче не са го направили. Удачно би било например Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъде натоварено да проучи тези добри практики и ако тези паравани отговарят на зададените параметри, да бъдат произведени такива и за другите общини на територията на България”, се казва в позицията.

Редактор: Ина Григорова