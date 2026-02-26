Министерският съвет е уведомил Централната избирателна комисия, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за избирателните секции в страната. Това каза заместник-председателят на ЦИК Росица Матева по време на днешното заседание на Комисията.

В писмо от МС служебният премиер Андрей Гюров отговаря на ЦИК, че параваните за гласуване с хартиени бюлетини са елемент от оборудването на изборните помещения и заради това тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации.

ЦИК започна прием на документи за регистрация за изборите

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване. "В един от тях сме предвидили размерите за изработване на параваните, определили сме единните изисквания. С това писмо служебният премиер ни уведомява, че Министерският съвет няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за всички избирателни секции в страната", заяви Росица Матева.

Тя посочи, че съгласно Изборния кодекс материално-техническото осигуряването на секционните избирателни комисии е отговорност на изпълнителната власт.

На 20 февруари служебният премиер Андрей Гюров и ръководството на ЦИК проведоха първа среща, посветена на предстоящите на 19 април парламентарни избори. "За подобряване на организацията много добре би било, ако имаме стандартен формат на параваните и те да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да имаме едни и същи", каза Андрей Гюров след срещата.

Андрей Гюров обеща пълно съдействие на ЦИК за изборите

Ден по-късно председателят на ЦИК Камелия Нейкова обясни, че в Изборния кодекс няма „тъмна стаичка“ или кабина за гласуване. "Предложението ни е да има централизирана доставка от Министерския съвет за еднакви паравани във всички избирателни секции", каза още тя. Според нея досегашните кабини за гласуване не отговарят на изискванията, а параваните ще показват горната част на тялото.

Редактор: Цветина Петкова