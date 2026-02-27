Снимка: БТА
От външното министерство съветват българските граждани, намиращи се в региона, да обмислят възможността за напускане при необходимост
Във връзка с динамично развиващата се обстановка по сигурността в региона на Близкия изток, от МВнР съветват всички български граждани, пребиваващи в региона, да следят ситуацията и да следват стриктно препоръките на местните власти.
"Препоръчваме българските граждани да се въздържат от предприемане на пътувания в региона. Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане при необходимост посредством наличните към момента пътнически полети или други начини", посочват от Министерството на външните работи.
МВнР: Авиокомпании отменят полетите си до Иран. Българите незабавно да напуснат страната
МВнР препоръчва на българите в региона да се регистрират в рубриката „Пътувам за", използвайки бутона „Пътувам за“, с цел оказване на навременно и адекватно съдействие при необходимост.
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция „Ситуационен център“: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56, +359 893 339 616 или на имейл: crisis@mfa.bg.
