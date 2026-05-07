Корман Исмаилов посочи, че данните са достъпни за всички
Министерството на транспорта и съобщенията публикува финансово-икономическа информация за всички държавни предприятия и дружества в системата на ведомството. Това каза служебният министър Корман Исмаилов на брифинг в Министерски съвет.
Той посочи, че по този начин всички граждани, фирми, работещи в сектора, синдикатите и други, които ползват услугите на тези дружества и предприятия, вече имат достъп до тази информация. Това е важно, за да е ясно как се управляват парите на данъкоплатците през тези предприятия, допълни още Исмаилов.
Оценка на държавните дружества: Четири предприятия с незадоволителен резултат
Той подчерта, че има дружества с голяма задлъжнялост, а заетите лица в тях са близо 27 хиляди души. Исмаилов допълни, че услугите, които предлагат някои от тези дружества, не са на съответното качество, като даде пример с БДЖ и Български пощи.
Служебният министър допълни, че тази информация ще може да бъде използвана от следващия министър. И подчерта, че настоящото ръководство е положило много усилия по оздравяването на най-важните от тези предприятия.
