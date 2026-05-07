Бившият заместник-председател на Народното събрание от „Има такъв народ“ Николета Кузманова е назначена за началник на кабинета на новоизбрания председател на парламента Михаела Доцова.

Кузманова е родена на 7 октомври 1971 г. в София и е утвърден академичен и професионален експерт по наказателно право. Тя преподава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Беше избрана за народен представител от Габрово като част от формацията на „Има такъв народ“. В парламентарната си кариера тя е била сред водещите юридически фигури на партията.

Припомняме, че Михаела Доцова беше избрана за председател на Народното събрание с мнозинство от 188 гласа. Тя получи подкрепа не само от „Прогресивна България“, но и от ГЕРБ-СДС и ДПС. Доцова е на 42 години и също е юрист по образование. От 2017 г. професионалната ѝ кариера е тясно свързана с Министерството на околната среда и водите, където повече от седем години заема длъжността директор на правна дирекция. Михаела Доцова е дъщеря на бившия кмет на Берковица инж. Милчо Доцов, който е управлявал общината в три мандата с подкрепата на БСП.